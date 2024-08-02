Туск заявив, що Польщі відіграла важливу роль в масштабному обміні увʼязненими між РФ та країнами Заходу

Також він подякував президенту Анджею Дуді та спецслужбам за співпрацю.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна відіграла важливу роль у масштабному обміні ув’язненими між РФ, США та європейськими союзниками, який відбувся напередодні.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі X.

"Щойно завершилася операція з обміну полоненими, в рамках якої РФ залишили російські опозиціонери та громадяни країн НАТО, затримані в РФ. Операція стала можливою завдяки відданості нашої держави", - написав він.

Крім того, Туск висловив вдячність президенту Анджею Дуді та спеціальним службам Польщі "за зразкову співпрацю".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що CNN розповів про роль Гарріс в обміні в'язнів.

Крім того, ми також інформували, що Навального планували обміняти в межах угоди з РФ.

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