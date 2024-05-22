Туск звинуватив Росію в організації незаконного переправлення мігрантів до Європи

У Польщі створили комісію з розслідування впливу Росії на країну.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія причетна до незаконного переправлення тисячі мігрантів з Африки до Європи.

Про це пише Deutsche Welle.

"Наразі в Росії виявлено кілька місць, де зосереджені великі групи мігрантів, зібраних таким чином. Понад 90% тих, хто нелегально перетинає польський кордон, - люди з російськими візами", - зазначив Дональд Туск.

Також за дорученням прем'єра у Польщі відновила роботу комісія з вивчення неправомірного впливу Росії у країні.

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"Я видав розпорядження про створення комісії з розслідування російського та білоруського впливу на внутрішню безпеку та інтереси Республіки Польща у 2004-2024 роках", - заявив Дональд Туск.

Комісію очолить голова військової контррозвідки генерал Ярослав Строжик. До її складу увійдуть від 9 до 13 членів. Їхні кандидатури пропонуватимуть міністри внутрішніх і закордонних справ, оборони, фінансів, державних активів і цифровізації тощо.

За словами Туска, попередній звіт про роботу комісії планують представити влітку.

Нагадаємо, спецслужби Польщі арештували групу осіб, яка на замовлення російських влади вчиняли на території країни диверсії та саботаж.

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