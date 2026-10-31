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Туску готують вотум недовіри: у Польщі загострився новий політичний конфлікт
Протистояння навколо Конституційного трибуналу переростає у ширшу політичну кризу, в якій опозиція вже вимагає відставки уряду Дональда Туска.
Колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який очолює нову опозиційну партію «Розвиток Плюс» (Rozwój Plus), оголосив про ініціювання вотуму недовіри уряду Дональда Туска. На тлі загострення політичної кризи навколо Конституційного трибуналу (КТ) він також запропонував сформувати тимчасовий уряд.
Про своє рішення Моравецький написав у соцмережі X.
Експрем’єр Польщі заявив, що його політична сила вимагає відставки чинного уряду та пропонує створити технічний кабінет міністрів на чолі з Мареком Юреком. Такий уряд, за його задумом, мав би працювати до проведення виборів і формування нової парламентської більшості.
«Ми вносимо вотум недовіри уряду Туска», — написав Моравецький.
Він також заявив про необхідність перезавантаження Конституційного трибуналу, наголосивши, що цей процес не повинен відбуватися за участю представників нинішньої влади, яких він звинуватив у «нападі на інституцію».
Моравецький назвав припинення нинішнього правління коаліції лише першим кроком і закликав розробити план подальших дій, щоб подібне загострення навколо державних установ не повторилося.
Що відбувається в Конституційному трибуналі
Тим часом конфлікт навколо Конституційного трибуналу продовжує загострюватися. Суддя Анна Корвін-Піотровська, яка оголосила про перебрання керівництва установою, видала нове розпорядження щодо її роботи.
Як пише Polsat News, суддям рекомендували виконувати свої обов’язки поза будівлею КТ у Варшаві через підвищений ризик порушень громадського порядку та побоювання щодо безпеки.
Для працівників установи запровадили окремі обмеження: виконання службових обов’язків у будівлі Трибуналу призупинено, за винятком співробітників, яких особисто повідомлять про необхідність бути присутніми. При цьому за працівниками зберігається право на заробітну плату.
Обмеження також стосуються роботи окремих структурних підрозділів Трибуналу та порядку приймання кореспонденції. Нові правила діятимуть до окремого розпорядження.
Ці рішення стали продовженням конфлікту після усунення від виконання обов’язків голови Конституційного трибуналу Богдана Свєнчковського та його заступника Бартломея Соханьського. Попереднє керівництво установи поставило під сумнів законність таких дій.
Нагадаємо, усунутий від виконання обов’язків голови Конституційного трибуналу Богдан Свєнчковський заявив, що у Польщі відбувається державний переворот, оскільки уряд намагається захопити контроль над цією інституцією.