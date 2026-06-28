«Тут це розкіш та рідкість»: біженка з України шокувала нюансом життя в Німеччині

Кондиціонер / © Pixabay

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Для тих, хто переїжджає до Німеччини, літо може стати справжнім випробуванням. Кондиціонери тут — велика рідкість, тож знайти житло або робоче приміщення, де в спеку буде прохолодно, майже неможливо.

Про це розповіла біженка з України Людмила Русіна у TikTok.

«Кондиціонери в Німеччині — розкіш і велика рідкість. У більшості квартир, навіть нерідко в офісах, вони просто відсутні», — зазначила вона.

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За її словами, попри високу температуру влітку, яка подекуди сягає понад 40 градусів, багато мешканців країни змушені обходитися без охолодження.

Чому в Німеччині майже не встановлюють кондиціонери

На думку Русіної, причин такої ситуації кілька. По-перше, раніше літня спека в Німеччині була значно меншою, тому встановлення кондиціонерів вважалося економічно недоцільним.

«Прагматичні німці вважали нераціональним витрачати гроші заради кількох спекотних тижнів на рік», — пояснює вона.

По-друге, у країні традиційно приділяють велику увагу енергоощадності та екології, тому надмірне споживання електроенергії часто сприймається як небажане.

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«Зайве споживання електроенергії багато хто сприймає як марнотратство», — розповіла біженка.

Окремо блогерка звернула увагу на суворі правила щодо зовнішнього вигляду будівель. За її словами, навіть дрібні зміни фасаду можуть вимагати погодження з орендодавцем, керуючою компанією і навіть сусідами, що ускладнює встановлення кондиціонерів. Крім того, часто подібні установки можуть бути обмежені або повністю заборонені.

Ще одним фактором вона називає ринок житла: більшість мешканців Німеччини живуть в орендованих квартирах, тому інвестувати у дорогі системи охолодження для орендарів нерентабельно. У той же час власники житла не бачать у цьому необхідності через стабільний попит на нерухомість.

Як зазначила біженка, на тлі зміни клімату та зростання кількості спекотних днів у Німеччині дедалі більше людей змушені шукати способи адаптації до нових погодних умов без звичного для інших країн кондиціонування.

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Окрім того, Русіна розповідала про п’ять побутових речей, які стали для неї справжнім здивуванням після переїзду. За її словами, однією з найбільших несподіванок стала велика залежність від готівки — банківські картки приймають не всюди, і в багатьох невеликих закладах досі просять саме кеш.

Також її вразила практика активного використання паперових листів для важливих повідомлень, навіть у ситуаціях, коли в інших країнах усе давно перейшло в цифровий формат. Окремо вона відзначила якість мобільного зв’язку та інтернету, яка в деяких місцях може бути нестабільною навіть у великих містах.

Ще однією незвичною особливістю стали закриті по неділях магазини, через що покупки потрібно планувати заздалегідь. І, нарешті, жінка звернула увагу на повільніший темп сервісу — очікування термінів або вирішення побутових питань у Німеччині може займати тижні, а інколи й місяці.

Як живуть українці в Бельгії

Інша українка, яка давно живе в Бельгії, розповіла про переваги життя в цій країні, яка не входить до найпопулярніших серед українських біженців. За її словами, Бельгія вирізняється стабільністю та сильним соціальним захистом.

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Вона зазначала, що офіційно працевлаштовані люди можуть розраховувати на своєчасні виплати, а у випадку втрати роботи діє система допомоги з безробіття, яка дозволяє уникнути фінансових труднощів.

Також, за її словами, соціальну підтримку можуть отримати навіть новоприбулі, які ще не знають мови або не мають підтвердженої кваліфікації.

Окремо вона підкреслює доступність медицини — візит до лікаря може коштувати близько 2 євро, при цьому система працює чітко і без великих черг. Серед інших переваг вона називає доступну освіту та високий рівень соціальної рівності, що, за її словами, робить життя в Бельгії більш передбачуваним і захищеним.

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