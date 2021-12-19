Тварини поводилися краще: у Майямі на виставці собак сталася масова бійка з метанням стільцями (відео)

Через бійку захід змушені були зупинити.
У американському місті Майами організатори виставки собак змушені були зупинити захід через бійку власників тварин. Ті лупцювали одне одного і кидалися стільцями.
Про це повідомляє MiamiHerald.
Виставка собак ABKC Miami Bully Takeover проходила в готелі Doubletree by Hilton в міжнародному аеропорту Майамі. За словами організаторів бійку через "щось незначне" затіяли дві жінки. Далі ситуація швидко загострилася і до штовханини долучилися інші.
На відео, які учасники заходу виклали в соцмережі, видно, як деякі б'ються та кидаються стільцями, а деякі забирають своїх тварин.
Розбороняти учасників виставки собак довелося охоронцям, а шоу змушені були зупинити. Про постраждалих тварин чи людей не повідомляється.
Деякі присутні відзначили, що собаки на виставці поводилися краще, ніж їхні господарі.
Нагадаємо, що у м. Вараш Рівненської області жінка в караоке-барі жорстоко відлупцювала іншу відвідувачку, бо та під час танців наступила їй на ногу.
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