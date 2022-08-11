"Тваринна ксенофобія": в Росії відреагували на рішення Латвії визнати РФ державою-спонсоркою тероризму

В Росії відреагували на рішення Латвії визнати РФ державою-спонсоркою тероризму.

Представниця МЗС Росії Захарова відреагувала на рішення Латвії визнати РФ - державою-спонсоркою тероризму. Вона заявила, що це рішення - “тваринна ксенофобія”.

Про це Захарова написала на своїй сторінці в соцмережі.

“Сейм Латвії оголосив Росію "країною спонсором тероризму". Новина? Ні. Враховуючи, що ніякої фактури, крім тваринної ксенофобії, під цим рішенням немає, так і іменувати ідеологів треба не інакше як неонацисти”, - сказала Захарова.

В самому ж російському МІД рішення Латвії назвали “ворожою акцією латвійських законодавців” та “антиросійською істерикою”.

Нагадаємо, що сейм Латвії офіційно закликав країни ЄС обмежити видачу віз громадянам РФ та Білорусії.

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