"Тварюка теж важко поранена": Трамп повідомив про наслідки стрілянини біля Білого дому

Американський президент пообіцяв суворе покарання за поранення бійців Нацгвардії США в столиці країни.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Стрілець, який у середу, 26 листопада, важко поранив двох військовослужбовців Національної гвардії США у центрі Вашингтона біля Білого дому, також отримав важкі поранення.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

«Тварюка, що підстрелила двох бійців Національної гвардії, які отримали важкі поранення і зараз перебувають у двох різних лікарнях, також тяжко поранена, але, незважаючи на це, заплатить дуже високу ціну», — написав він.

Американський лідер висловив свою підтримку нацгвардіцям та іншим правоохоронцям.

«Боже, благослови нашу Велику Національну гвардію та всіх наших військових і правоохоронців. Це справді Великі Люди. Я, як президент Сполучених Штатів, і всі, хто пов’язаний з Офісом Президента, з вами!» — йдеться в дописі Трампа.

Національну гвардію було розгорнуто у столиці країни за розпорядженням президента Трампа у серпні. Згідно з останніми даними, у Вашингтоні патрулюють вулиці 2188 військовослужбовців Гвардії.

Нагадаємо, нещодавно в американському місті Мерівіллі (штат Теннессі) поліцейський отримав важкі травми внаслідок аварії під час супроводу кортежу віцепрезидента США Джей Ді Венса.

