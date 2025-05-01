"Твердолобий" Вучич пояснив, чому поїде до Путіна 9 травня

Президент Сербії Александар Вучич

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Президент Сербії Александар Вучич поїде до президента РФ Володимира Путіна, щоб взяти участь у параді 9 травня з нагоди російського Дня перемоги, попри можливі санкції з боку Євросоюзу.

Про це він сказав на пресконференції у США в четвер, 1 травня, передає сербське видання Tanjug.

За словами Вучича, раніше у телефонній розмові він побіцяв президенту Путіну, що приїде до Москви 9 травня, тож тепер повинен дотриматися свого слова.

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«Моє слово щось означає, я нікому не брехав. Ніхто більше не повинен їхати, ніхто більше не повинен страждати, я поїду, якщо тільки чогось не станеться, якась загроза буде надіслана Сербії, але змінити своє рішення нелегко», — сказав сербський президент.

Він також зазначив, що у найближчі дні буде зустрічатися з європейськими посадовцями, з якими буде говорити про поїздку до Москви.

«Але вони ще не переконали мене, що я не повинен їхати, це важко зробити з такими твердолобими людьми», — сказав президент Сербії.

Раніше Александар Вучич повідомив, що одна із сербських військових частин візьме участь у параді 9 травня на Красній площі у Москві. Він також сказав, що Сербія вперше бере участь у спільній організації параду.

Нагадаємо, Сербії можуть заблокувати вступ до Євросоюзу, якщо президент країни поїде до Росії на урочистості 9 травня.