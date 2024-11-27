Творець "капсули самогубця" порушив мовчання про те, що сталося під час першої смерті у пристрої

Творець "капсули самогубця", пристрою, що дозволяє людині накласти на себе руки, висловився після того, як його вперше застосували у Швейцарії, і це спричинило суперечки.

Про це пише LADbible.

64-річна американка використала "капсулу самогубця" 23 вересня, щоб покінчити з життям у Швейцарії, і її смерть була описана як "мирна, швидка і гідна" доктором Флоріаном Віллетом, який був єдиною людиною, що була присутня на місці події.

Відтоді він був взятий під варту поліцією, де і залишився через декілька тижнів, в той час як нідерландське видання de Volksrant повідомило, що суд заслухав "телефонну записку" від судово-медичного експерта, який припустив, що у жінки були пошкодження на шиї. Це ж видання повідомило, що жінка, яка використовувала капсулу Sarco, сказала, що думала про самогубство "щонайменше два роки" після того, як їй поставили діагноз "остеомієліт основи черепа".

Вона сказала, що ніхто не переконував її накласти на себе руки, і що раніше вона вже намагалася покінчити з життям за допомогою швейцарської групи Pegasos.

Виступаючи на подкасті, присвяченому першому використанню капсули Sarco, творець пристрою доктор Філіп Нічке сказав, що "машина зробила саме те, що повинна була зробити".

Хоча сам він не був присутній на місці події, доктор Нічке сказав, що "спостерігав" за нею через відеоканал і, таким чином, знав, що сталося. Він поділився: "Вона увійшла в капсулу без сторонньої допомоги, натиснула кнопку, коли була готова. Рівень кисню впав, у нас є документація на все це. Вона знепритомніла протягом, за нашими оцінками, двох хвилин і померла приблизно через шість хвилин".

Однак він продовжив говорити про те, що сталося після цього: "Ми не очікували того, що сталося відтоді, і це спричинило у нас велике занепокоєння. Флоріан повинен бути негайно звільнений, очевидно, що він не мав жодного відношення до її смерті, окрім того, що дозволив їй підійти, залізти всередину і натиснути кнопку, що вона зробила сама. Вона організувала і ефективно здійснила свою власну смерть. Це було самогубство, єдиною допомогою була присутність Флоріана".

Що стосується коментарів про травми шиї і тверджень, що все пішло не так, як вони описали, творець Sarco назвав їх "безглуздим припущенням". Він сказав: "Я так розумію, що був якийсь телефонний дзвінок із місця розтину. Коли її тіло забрали на розтин, з'явилося припущення про телефонний дзвінок від людини, яка брала участь у розтині, який припускав, що могла бути якась зовнішня сила або травма, припускаючи, що могла бути травма шиї. Це все дуже цікаво, це було засновано на телефонному дзвінку. Звіту про розтин не було, я добре розумію, що потрібно мати належний звіт, перш ніж починати стрибати тінями. Ми почули про ці травми і подумали: "Це трохи дивно", тому що я точно знаю, що сталося з цією жінкою, я був свідком. Вона залізла всередину без сторонньої допомоги, капсулу не відкрили і не викликали поліцію. Якщо і були якісь зовнішні ушкодження, то вони, мабуть, були нанесені після того, як приїхала поліція і відкрила капсулу, у нас є відеозапис того, що сталося. Вона померла внаслідок гіпоксії, як і очікувалося, вона померла через шість хвилин".

Філіп Нічке / Фото: Getty Images

Нагадаємо, "Доктор Смерть" створює нову "капсулу самогубця", оскільки попередню вилучили через сліди задушення. Наразі швейцарська поліція розслідує підозри "в нечесній грі".

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