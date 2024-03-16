"Твої вибори - фарс": російські добровольці зухвало звернулися до Путіна і закликали його до діалогу

Легіон "Свобода Росії", Російський Добровольчий Корпус і Сибірський батальйон, які воюють проти російських окупантів, звернулися безпосередньо до Володимира Путіна.

Відповідне звернення вони оприлюднили у Telegram.

"Володимире Путіне, увесь світ уже кілька днів спостерігає, як російське місто Бєлгород, Бєлгородська і Курська область перетворилися на зону активних бойових дій. Водночас поставлена тобою адміністрація, незважаючи на неодноразові наші заклики, перешкоджає евакуації цивільного населення. У зв'язку з цим, виключно через твої амбіції, продовжують страждати і гинути мирні люди", - наголосили добровольці.

Вони закликали російського диктатора припинити "цирк" і дозволити евакуацію мирних мешканців з Бєлгородської та Курської областей.

"Твої вибори давно вже перетворилися на повний фарс. Припини заганяти простих людей для участі в твоєму спектаклі на виборчі дільниці під бомби й артилерійські обстріли. Навіть примусове волевиявлення не можливе, коли лунають сигнали повітряної тривоги", - заявили добровольці.

Легіонери наголосили, що диктатор давно втратив свою легітимність, а "за нинішніх обставин зникла навіть і видимість виборчого процесу".

"Усім очевидно, що Росії необхідні негайні й докорінні зміни. У Росії давно назріла необхідність глибокої трансформації відносин влади з народом, відвертої розмови про нові справедливі суспільні правила. Якщо ти готовий обговорювати майбутнє нашої країни без диктатури й авторитаризму - ми зі свого боку готові до такої розмови. Якщо в тебе збереглися мужність і відповідальність - виходь з нами на зв'язок у зручний для тебе спосіб", - сказали бійці.

Російські добровольці зухвало звернулися до Путіна : відео

Нагадаємо, російська влада блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області, де продовжується рейд російських добровольців. Серед місцевих мешканців зростає паніка.

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