Twitter може бути заборонений у Європейському Союзі: Маск отримав попередження

У Євросоюзі наполягають на необхідності посилити модерацію контенту та боротися з дезінформацією в популярній мережі мікроблогів.

Комісар Євросоюзу з питань промисловості Тьєррі Бретон заявив, що Twitter може бути заборонений через не дотримання суворих правил модерації контенту.

Відповідне попередження він передав власнику платформи мікроблогів Ілону Маску під час відеозустрічі з ним у середу, 30 листопада, повідомляє Reuters.

Зокрема, Бретон сказав Маску, що він повинен дотримуватися списку правил, включно з відмовою від “довільного” підходу до відновлення облікових записів забанених користувачів і згодою на “великий незалежний аудит” платформи на відповідність європейським нормам.

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“Попереду ще величезна робота, оскільки Twitter повинен буде запровадити прозору політику для користувачів, значно посилити модерацію контенту та захистити свободу слова, рішуче боротися з дезінформацією та обмежити цільову рекламу”, — сказав він Маску згідно із текстом розмови, який надав агентству Бретон.

Маск і Бретон погодилися, що ЄС проведе “стрес-тест” у штаб-квартирі Twitter на початку 2023 року, щоб оцінити відповідність соцмережі правилам ЄС.

Нагадаємо, новий власник Twitter, мільярдер Ілон Маск за один день звільнив близько 3700 з 7500 співробітників соціальної мережі, залишивши цілі команди повністю або майже повністю знищеними.

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