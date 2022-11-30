Twitter може бути заборонений у Європейському Союзі: Маск отримав попередження

У Євросоюзі наполягають на необхідності посилити модерацію контенту та боротися з дезінформацією в популярній мережі мікроблогів.
Комісар Євросоюзу з питань промисловості Тьєррі Бретон заявив, що Twitter може бути заборонений через не дотримання суворих правил модерації контенту.
Відповідне попередження він передав власнику платформи мікроблогів Ілону Маску під час відеозустрічі з ним у середу, 30 листопада, повідомляє Reuters.
Зокрема, Бретон сказав Маску, що він повинен дотримуватися списку правил, включно з відмовою від “довільного” підходу до відновлення облікових записів забанених користувачів і згодою на “великий незалежний аудит” платформи на відповідність європейським нормам.
“Попереду ще величезна робота, оскільки Twitter повинен буде запровадити прозору політику для користувачів, значно посилити модерацію контенту та захистити свободу слова, рішуче боротися з дезінформацією та обмежити цільову рекламу”, — сказав він Маску згідно із текстом розмови, який надав агентству Бретон.
Маск і Бретон погодилися, що ЄС проведе “стрес-тест” у штаб-квартирі Twitter на початку 2023 року, щоб оцінити відповідність соцмережі правилам ЄС.
Нагадаємо, новий власник Twitter, мільярдер Ілон Маск за один день звільнив близько 3700 з 7500 співробітників соціальної мережі, залишивши цілі команди повністю або майже повністю знищеними.
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