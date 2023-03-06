Twitter під керівництвом Маска вже не захищає користувачів від російської пропаганди – BBC

Twitter більше не в змозі захистити користувачів від тролінгу, координованої державою дезінформації та сексуальної експлуатації дітей після звільнень і змін під керівництвом власника Ілона Маска.

Про це пише ВВС з посиланням на інсайдерів.

Мережа практично перестала боротися з проплаченою російською пропагандою.

"З команди пішли кілька ключових експертів, які займалися конкретними регіонами – так званими суб'єктами загрози: від Росії до Китаю", – розповів колишній співробітник Twitter.

Інженер, який працював у компанії, порівняв платформу з будівлею, яка зовні здається гарною, але всередині "горить".

"Ексклюзивні академічні дані та свідчення користувачів Twitter підтверджують їхні звинувачення, вказуючи на те, що під керівництвом пана Маска процвітає ненависть, переслідування, мізогінія", – йдеться у повідомленні.

Нинішні та колишні співробітники компанії розповіли BBC, що функції, призначені для захисту користувачів Twitter від тролінгу та переслідувань, не контролюються. У компанії панує хаос.

Колишній керівник відділу дизайну контенту повідомив, що всіх членів його команди, що створювала засоби безпеки, звільнили.

Напередодні і сам американський бізнесмен Ілон Маск процитував заяву проросійського професора. Він назвав Революцію Гідності державним переворотом.

Раніше Маск звинуватив заступницю держсекретаря США Вікторію Нуланд у загостренні "конфлікту в Україні".

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