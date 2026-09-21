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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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"Ти пройшов крізь вогонь": Сінді Кроуфорд зворушливо звернулася до сина за два місяці до його смерті

За кілька місяців до смерті Преслі Гербера родина публічно підтримувала його в соцмережах під час непростого лікування та пошуку шляху до себе.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Преслі Гербер, Кайя Гербер, Сінді Кроуфорд і Ренд Гербер

Преслі Гербер, Кайя Гербер, Сінді Кроуфорд і Ренд Гербер / © Getty Images

Син відомої супермоделі Сінді Кроуфорд Преслі Гербер помер у 27 років. За кілька місяців до трагедії мати публічно вітала його з днем народження та зізнавалася в гордості за сина, який боровся зі складними життєвими випробуваннями.

Про це свідчить допис в Instagram.

Преслі перебував у реабілітаційному центрі в Лос-Анджелесі. До моменту трагедії родина публічно підтримувала чоловіка, зокрема залишаючи коментарі під його публікаціями в соцмережах. Там Преслі відкрито говорив про особисті труднощі, з якими стикався.

За два місяці до смерті сина Кроуфорд також присвятила йому публікацію з нагоди дня народження. Так, модель 2 липня оприлюднила в Instagram дві світлини. На першому фото Кроуфорд позує з маленьким Преслі — хлопчик лежить у неї на грудях. На другому знімку вони вже доросліші та разом позують у яскравих сонцезахисних окулярах.

«З днем народження, @presleygerber! Я так пишаюся чоловіком, яким ти став, але завжди бачитиму в тобі свого маленького хлопчика! Люблю тебе», — йдеться у дописі до фото.

Допис Сінді Кроуфорд з нагоди дня народження Преслі Гербера / © Instagram Сінді Кроуфорд

Допис Сінді Кроуфорд з нагоди дня народження Преслі Гербера / © Instagram Сінді Кроуфорд

Допис Сінді Кроуфорд з нагоди дня народження Преслі Гербера / © Instagram Сінді Кроуфорд

Допис Сінді Кроуфорд з нагоди дня народження Преслі Гербера / © Instagram Сінді Кроуфорд

Після звістки про смерть Преслі один із користувачів залишив під цією публікацією коментар: «Моє серце зараз таке важке через цю родину. Мені дуже шкода».

Кроуфорд, її донька Кая та чоловік Ренді Гербер також неодноразово демонстрували підтримку Преслі в коментарях під його публікаціями. Зокрема, п’ять місяців тому рідні відреагували на один із його дописів, у якому чоловік розповідав про спроби «знайти шлях назад до себе».

Преслі Гербер боровся із залежністю від психоактивних речовин

26 березня Преслі опублікував в Instagram відео, на якому стояв у саду. Допис був підписаний словами «до приймання високої дози ібогаїну».

«Висока доза ібогаїну — це максимальна, медично безпечна макродоза чистого ібогаїну гідрохлориду (HCl), яку вводять пацієнту. Мета полягає в тому, щоб повністю "затопити" та наситити певні рецепторні ділянки центральної нервової системи — передусім NMDA-рецептори та каппа-опіоїдні рецептори», — пояснили в Ibogaine Clinic.

За даними клініки, цей процес покликаний «перезавантажити та фізично витіснити синтетичні наркотики (такі як фентаніл, субоксон або метадон), які захопили систему винагороди вашого мозку», у надії «повністю заблокувати фізичну агонію гострої наркотичної абстиненції».

Водночас фахівці клініки наголосили: «Оскільки висока доза є надзвичайно потужною, вона створює тимчасове значне навантаження на серцево-судинну систему та печінку. Під час процедури пацієнти відчувають атаксію (нездатність ходити) та значне уповільнення часу електричного відновлення серця (подовження інтервалу QTc)».

Розповідь Преслі Гербера про його стан

У своїй публікації Преслі також розповів про момент, коли було зроблено відео. За його словами, тоді він перебував у спокійному стані, напередодні того, як «усе змінилося».

«Я був абсолютно наляканий і знав, що знову буду наляканий, якщо коли-небудь доведеться зіткнутися з чимось подібним (допомагає не потрапляти в ситуації, які приводять тебе сюди, але іноді таке життя). Моїми мантрами були "люби себе" і "нехай це буде востаннє" з цієї причини. Відмовитися від контролю було нелегко, але я повірив, що є щось більше за мене, що спрямовує мене. Я знав, чому я тут. Я зіткнувся з тим, від чого тікав, і десь посеред усього цього почав знаходити шлях назад до себе… Побачимо…», — писав Преслі.

Він також додав: «Молюся, щоб це був останній раз, коли мені доводиться повертатися. Наступного разу я хотів би зробити інший вибір. І, звичайно, не можна забувати про неймовірну турботливу, добру та професійну команду, яка справді знає свою справу. Це дуже допомагає, ха-ха. І я знайшов там кількох крутих друзів».

Підтримку братові висловила і Кая. Вона написала: «Це мій брат, і я ним, чорт забирай, так пишаюся».

Сінді також відреагувала на допис сина: «Ти воїн! Ти пройшов крізь вогонь, щоб знайти себе! Я так пишаюся тобою!»

«Я так пишаюся тобою і твоєю мужністю. Зіткнутися з тим, що є складним, потребує справжньої сили, і бачити, як ти знаходиш шлях назад до себе — це для мене все. Я так сильно тебе люблю», — написав Ренді.

Нагадаємо, син Сінді Кроуфорд Преслі Гербер помер 20 вересня в реабілітаційному закладі, що підтвердили в офісі медичного експерта округу Лос-Анджелес і родина. Причину смерті наразі не оприлюднили, розтин ще триває, а сім’я попросила про приватність. Преслі працював моделлю з такими брендами, як Moschino, Dolce & Gabbana і Calvin Klein. Він публічно розповідав про свої проблеми з психічним здоров’ям і вживання психоактивних речовин.

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