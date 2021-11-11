Тягнули за волосся тротуаром і притискали до воріт: відвідувачка нічного клубу заявила про побиття охоронцями (відео)

Тягнули за волосся тротуаром і притискали до воріт: відвідувачка нічного клубу заявила про побиття охоронцями (відео)

Інцидент стався з британко та її друзями.

В англійському місті Ноттінгем троє охоронців нічного клубу начебто жорстоко побили жінку та тягали її за волосся. За це їх наразі відсторонили, триває розслідування.

Про це пише Metro.

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На різних відео, поширених в Мережі, видно жорстокі сутички між жінками та співробітниками служби безпеки, а пізніші зображення показують пані Уотсон із закривавленими та забитими ногами.

Так, на одному з відео видно, як вишибала кидає жінку на підлогу надворі, перш ніж її тягнуть тротуаром назад до нічного клубу. На іншому зображено, як жінку притискають до поручнів, коли вона кричить: "Відійти від мене".

Також видно, як інша жінка б'є одного з чоловіків, перш ніж її кидають на землю. Потерпіла ж Ніам Уотсон стверджує, що її разом із друзями вранці неділі били, кидали та тягли по асфальту працівники нічного клубу.

"Повнолітні чоловіки-вишибали образили одного з моїх друзів, і в результаті вони кидали мене та моїх друзів по землі, тягнучи мене за волосся, придушивши мене до воріт", - написала пані Уотсон у Facebook.

Жінка нарікає, що начебто поліція, яка приїхала не відреагувала належним чином. Заклад прокоментував інцидент, заявивши, що відсторонив трьох вишибал.

Співробітник поліції Ноттінгемшира Пол Гаммер сказав: "Офіцерів викликали, щоб повідомити про сварку. Після розмови з причетними та незалежними свідками офіцери розігнали групу та надали жінці першу допомогу. Наступного ранку поранена жінка повідомила про попередній інцидент, який стався до нашого прибуття, і триває розслідування".

Нагадаємо, у Німеччині трапився конфлікт між співробітником АЗС та клієнтом. Останній побив працівника АЗС через прохання одягнути маску. Чоловіка госпіталізували.

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