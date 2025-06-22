Тихановський пояснив поїздку до анексованого Криму: як білоруський опозиціонер ставиться до України

Білоруський опозиціонер Сергій Тихановський / © Associated Press

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Звільнений із в’язниці головний білоруський опозиціонер Сергій Тихановський запевнив, що повністю підтримує Україну в її протистоянні російській агресії. Він зауважив, що його поїздка до окупованого Криму у 2017 році була «паломницькою».

Про це він говорив у неділю, 22 червня на пресконференції у Литві, передає видання Наша Ніва.

Тихановський наголосив, що ніколи не був «проросійським політиком» і не мав російського паспорта.

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«У мене був бізнес, у мене були офіси в Москві, Києві та компанія в Литві. І це все. Я ніколи не був проросійським, це фейки. Наш спільний ворог — режим Путіна. Поки він не розвалиться, перемоги в Білорусі не буде», — зазначив він.

За його словами, під час поїздки до Криму у 2017 році він ще не думав про політику і не займався блогерством.

«Я їхав туди як паломник», — сказав він.

Тихановський додав, що у той час на окупований Росією Кримський півострів їздило багато білорусів, і він був одним із таких.

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Білоруський опозиціонер додав, що підтримує Україну та вважає президента Зеленського героєм.

«Я абсолютно підтримую Україну. Президент Зеленський мав таку складну долю. Те, через що пройшов я, ніщо в порівнянні з тим, через що пройшов він. Він для мене герой. Я підтримую його абсолютно і всім серцем».

Нагадаємо, напередодні речниця самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка заявила, що звільнення 14 політв’язнів, серед яких був опозиціонер Сергій Тихановський, відбулося на прохання президента США Дональда Трампа.