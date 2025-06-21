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Тихановський та ще 13 політв'язнів режиму Лукашенка вийшли на свободу: що відомо (відео)
Сергія Тихановського та інших політв’язнів одразу перевезли з Білорусі до Литви.
Після візиту до Мінська спецпредставника президента США Кіта Келлога з білоруських колоній було звільнено 14 ув’язнених із різних країн, серед яких головний опозиціонер Білорусі Сергій Тихановський.
Про масове звільнення політв’язнів повідомив у мережі Х Джон Коул, заступник спеціального представника Кіта Келлогга.
«Завдяки сильному керівництву президента Трампа сьогодні було звільнено 14 ув’язнених з Білорусі. Дякуємо уряду Литви за співпрацю і допомогу — вони залишаються справжнім другом та союзником», — написав він.
Судячи із цього повідомлення, Сергія Тихановського та інших в’язнів режиму Лукашенка одразу перевезли до Литви.
Світлана Тихановська, яка очолила білоруську опозицію після ув’язнення чоловіка, опублікувала відео зворушливої зустрічі з ним, не уточнюючи місця, де це відбулося.
Кого звільнив Лукашенко
Дипломатичний радник Світлани Тихановської Денис Кучинський повідомив виданню «Зеркало», що серед звільнених політв’язнів п’ятеро — білоруси, одна людина з подвійним громадянством, а інші — громадяни інших країн, які перебували в білоруських в’язницях.
«Зеркало» опублікувало перелік прізвищ звільнених, про яких стало відомо: Кирило Балахонов, Акіхіра Гаєвський-Ханада, Наталія Дуліна, Ігор Корней, Галина Краснянська, Сергій Тихановський, Сергій Шелег.
За інформацією каналу Белсат, серед звільнених— троє громадян Польщі. Їхні імена поки що не називаються.
Telegram-канал Reform повідомив, що на свободу вийшов громадянин Естонії Аллан Ройо, якого 1 квітня 2025 року засудили до 6 років колонії посиленого режиму за створення «екстремістського формування». Раніше КДБ визнав «екстремістським» його фонд Fund of Belarus Friend LTD.
Де перебуває Сергій Тихановський
Денис Кучинський повідомив, що звільнений з ув’язнення Сергій Тихановський почувається добре і поки проводить час із сім’єю.
«Зараз Сергій Тихановський перебуває зі Світланою. Він почувається дуже бадьоро і жваво. Цей той же Сергій, якого ми знали до 2020 року — він у дуже бойовому настрої», — сказав він.
За його словами, усі звільнені отримають підтримку та будуть забезпечені житлом у Вільнюсі.
«Ми дуже раді цій новині і вдячні президенту США Дональду Трампу за його лідерство в звільненні білоруських політичних в’язнів», — додав дипломатичний радник Світлани Тихановської.
Раніше ТСН.ua повідомляв про звільнення Сергія Тихановського і нагадав, за що саме його ув’язнено режимом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.