"Тихий вбивця" збирає жертви: ООН попередила про найстрашніший наслідок аномальної спеки

ООН б’є на сполох через рекордну хвилю спеки в Європі / © Associated Press

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В останні дні червня в більшості країн Європи метеорологи фіксують катастрофічні температурні рекорди, викликані глобальними кліматичними змінами. Аномальна хвиля спеки, яка стрімко рухається від Піренейського півострова до Балкан, нищить інфраструктуру та забирає людські життя. Температура повітря у цих європейських регіонах піднялася на 3–10 градусів вище за звичну кліматичну норму.

Про критичні наслідки цієї кліматичної кризи офіційно повідомила Всесвітня метеорологічна організація (WMO).

Падіння температурних рекордів

Стихія нещадно б’є по країнах Західної та Центральної Європи, змушуючи владу оголошувати найвищі, червоні рівні небезпеки. У Франції зафіксували найспекотніший день в історії зі стовпчиками термометрів на позначці 43,8 градуса, а через спроби людей врятуватися від пекельного сонця у водоймах трагічно загинуло вже 40 осіб. Велика Британія, Німеччина, Швейцарія та Нідерланди також звітують про небачені раніше показники, які буквально паралізують звичне життя міст.

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«Такі хвилі спеки — це те, що ми очікуємо побачити в умовах зміни клімату. За 50 років, що минули після історичної спеки 1976 року, Європа в цілому потеплішала приблизно на два градуси, ставши континентом, що нагрівається найшвидше», — зазначив керівник відділу кліматичної інформації WMO Джон Кеннеді.

Чому спека є «тихим вбивцею»

Медики називають екстремальну спеку «тихим вбивцею», адже лише за останні два десятиліття вона щороку забирала життя майже пів мільйона людей у всьому світі. Найбільшу загрозу становлять так звані «тропічні ночі», коли стовпчики термометрів не опускаються нижче 20 градусів навіть у темну пору доби. В таких умовах людський організм повністю втрачає здатність до відновлення, а серцево-судинна система працює на межі своїх можливостей цілодобово.

«Ось чому при оцінці впливу спеки на здоров’я мінімальні температури можуть бути більш промовистими, ніж пікові післяобідні максимуми», — пояснив технічний радник WMO Армель Кастеллан.

Ситуацію в мегаполісах значно погіршує ефект міського теплового острова, коли розпечений асфальт і бетон додають ще кілька градусів до відчутної температури. Через цю глобальну кліматичну небезпеку ООН закликає світову спільноту до негайних скоординованих дій.

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«Кліматичні катастрофи стають дедалі частішими, руйнівнішими та дорожчими, а світові метеорологи попереджають, що ми ще нічого не бачили», — емоційно заявив під час свого виступу генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Смертоносна спека в Європі

Низку європейських країн накрила сильна спека, через яку температура повітря подекуди сягає 40 градусів за Цельсієм. У багатьох державах діє червоний рівень погодної небезпеки, а у ВООЗ попереджають про пряму загрозу для життів людей через стрімкі кліматичні зміни.

В Іспанії денна температура сягає 42 градусів, а вночі стовпчики термометрів часто не опускаються нижче 30 градусів. Через екстремальні погодні умови в країні вже зафіксовано понад дві сотні смертей, тому в Мадриді терміново розгорнули кліматичні притулки для вразливих верств населення.

Німеччина також потерпає від сильного теплового стресу, через який влада масово скасовує спортивні заходи просто неба. Водночас місцева залізнична компанія Deutsche Bahn як «жест доброї волі» дозволила пасажирам безкоштовно скасовувати заплановані поїздки через пекельну погоду.

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У Великій Британії подовжили червоний рівень небезпеки, адже температура на півдні та сході країни піднялася до 38 градусів. Через ці аномальні показники британські університети скасовують дні відкритих дверей, а частину шкіл на півдні Англії взагалі закрили до кінця тижня.

Франція побила власний температурний антирекорд від 1947 року, а національний показник спеки вдень сягнув позначки 42 градуси. Ситуація стала настільки критичною, що в країні загинуло щонайменше 40 людей, а Лувр та Ейфелеву вежу довелося закривати раніше графіка.

В Італії стовпчики термометрів також перетнули позначку у 40 градусів, внаслідок чого лише за останню добу від теплових ударів на роботі загинуло п’ятеро людей. Екстремальна погода перевантажила місцеву електромережу, що призвело до масових відключень систем кондиціонування та обмеження кількості відвідувачів у закладах культури.

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