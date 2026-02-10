Тили РФ у вогні: ЗСУ вгатили по пунктах управління з дронами та складах окупантів

Удар по РФ / Ілюстративне фото

ЗСУ вдарили по ключових військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях та вглибині РФ. Уражено склад боєприпасів та пункт управління дронами.

Про це інформує Генеральний штаб ЗС України.

Які об’єкти РФ постраждали

Як повідомляється, у ніч на 10 лютого 2026 року в Донецькій області, поблизу населеного пункту Ялта, було уражено ворожий ремонтний підрозділ, який забезпечував відновлення техніки окупантів.

Крім того, на тимчасово окупованій території Запорізької області українські військові завдали ударів по кількох важливих цілях:

в районі Комиш-Зорі було — навчальний центр підготовки операторів безпілотників та виробництва FPV-дронів;

у районі Хліборобного — місця зосередження живої сили противника.

Також повідомляється про ураження пункту управління БпЛА в районі населеного пункту Високе, який належав підрозділу зі складу центру «Рубікон». Окрім цього, напередодні в Курській області РФ, поблизу населеного пункту Тьоткіно, зафіксовано влучання по пункту управління безпілотниками противника.

На Донеччині, в районі Федорівки, українські сили уразили польовий склад пально-мастильних матеріалів російських військ. У Генштабі наголошують, що втрати ворога та обсяги завданих збитків наразі уточнюються, водночас підкреслюючи

«Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора», — презюмували у повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 9 лютого, Сили оборони завдали низки ударів по російських військах.

Так, ЗСУ відпрацювали по об’єктах ворога у РФ і на ТОТ. За даними Генштабу, уражено пункт управління та склад боєприпасів ворога. Знищено також великий склад FPV-дронів.

Масштаб втрат та збитків уточнюється. Сили оборони акцентували, що удари триватимуть.