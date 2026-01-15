Тимчасова президентка Венесуели не поїде до Трампа через "прострочений паспорт"

Делсі Родрігес / © Associated Press

Тимчасова президентка Венесуели Делсі Родрігес у середу, 14 січня, не поїде до Сполучених Штатів на зустріч із Дональдом Трампом. Як іронічно зауважив її брат, голова парламенту Хорхе Родрігес, візит не відбудеться через «прострочений паспорт».

Про це повідомляє AFP.

Виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес провела свою першу пресконференцію після усунення Мадуро від влади в результаті військової операції США. Разом із нею до преси вийшли її брат, голова Національної асамблеї Хорхе Родрігес та міністр внутрішніх справ Діосдадо Кабельо.

Вона пообіцяла продовжувати звільняти в’язнів, яких утримували під час правління колишнього президента Ніколаса Мадуро, та заявила про «нову політичну еру» в країні.

У контексті запланованого на четвер, 15 січня, візиту до США Марії Коріни Мачадо, лідерки венесуельської опозиції, яка минулого року отримала Нобелівську премію миру за свою кампанію за відновлення демократії в країні, у Родрігес спитали, чи поїде вона до Сполучених Штатів, щоб зустрітися з Дональдом Трампом.

У відповідь Делсі Родрігес помахала рукою, не відповідаючи, але Хорхе Родрігес пожартував: «Термін дії її паспорта закінчився».

Водночас, як повідомляє агентство Анадолу, президент США Дональд Трамп заявив у середу, що розмовляв по телефону з тимчасовою президенткою Венесуели Делсі Родрігес і назвав її «чудовою людиною».

Американський лідер зазначив, що вони обговорили численні теми, заявивши, що, на його думку, Америка «дуже добре ладнає з Венесуелою».

Нагадаємо, після повалення режиму Ніколаса Мадуро лідерка опозиції Венесуели Марія Коріна Мачадо заявила, що хоче передати свою Нобелівську премію миру американському президентові Дональду Трампу.