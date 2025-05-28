Тимчасовий захист для українців в Європі: що запланували в ЄС до 2027 року

ЄС планує подовжити тимчасовий захист для українців / © ТСН.ua

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Європейський Союз планує подовжити тимчасовий захист для українців до березня 2027 року, про що йтиметься під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ у Люксембурзі 12–13 червня.

Посол України в Європейському Союзі Всеволод Ченцов сказав про це кореспондентці «Європейської правди».

Всеволод Ченцов наголосив, що чинний механізм тимчасового захисту для українців в Євросоюзі буде подовжений до березня 2027 року.

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«Ми розраховуємо на те, що Рада ЄС продовжить тимчасовий захист для українців, і виходимо з того, що це продовження буде до березня 2027 року», — заявив посол.

За його словами, на рішення Єврокомісії «вплинула безпекова ситуація в Україні, яка, на жаль, не покращується».

Також варто взяти до уваги, що близько половини українців, які перебувають під тимчасовим захистом у ЄС — це жінки, і біля третини — діти, тобто вразливі категорії.

«ЄС, Єврокомісія та держави-члени ставляться до цієї ситуації відповідально», — пояснив посол України.

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Ченцов розповів, що паралельно в ЄС триває дискусія про те, що робити через два роки, коли дія директиви про тимчасовий захист закінчиться.

Дипломат повідомив, що на початку літа відбудеться візит до Брюсселя віцепрем’єр-міністра України — міністра національної єдності Олексія Чернишова, який обговорюватиме з профільним єврокомісаром з питань міграції Магнусом Бруннером та іншими європейськими посадовцями саме «спільний підхід до цього питання».

«Ми будемо ставити питання, яким чином Європейська комісія та держави-члени сприятимуть поверненню наших громадян — тих, які готові повернутися, — якщо безпекова ситуація дозволятиме це», — розповів він.

За результатами консультацій з українською стороною Єврокомісія має прокомунікувати своє бачення, яким чином може бути завершена дія директиви ЄС про тимчасовий захист після березня 2027 року.

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Нагадаємо, лише до Німеччини впродовж 2024 року виїхало 108 тисяч українців, а загалом у цій країні знайшли прихисток близько 1,2 млн.

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