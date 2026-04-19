Тимчасовий захист переглядають: одна з країн ЄС посилює правила для українців

У ЄС планують переглянути правила для українців із тимчасовим захистом. Йдеться про чіткіші умови перебування та можливе посилення контролю за їх дотриманням.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
У Чехії планують уточнити умови перебування для українців із тимчасовим захистом. Йдеться не про масові обмеження, а про посилення контролю та чіткіші правила.

Про це повідомив посол України в Чехії Василь Зварич в інтерв’ю “Главком”.

Які зміни обговорюють

За словами дипломата, ініціативи є частиною ширшої тенденції в Європі — перехід до більш структурованої міграційної політики.

Серед можливих нововведень:

  • скорочення дозволеного часу перебування за межами Чехія — із нинішніх 90 днів до приблизно одного місяця;

  • посилення контролю за дотриманням умов тимчасового захисту.

Водночас підкреслюється: більшість українців, які працюють, сплачують податки та дотримуються законів, не відчують суттєвих змін.

Яка відповідальність за порушення

У разі недотримання правил можуть застосовувати жорсткіші заходи:

  • анулювання документів;

  • скасування статусу тимчасового захисту;

  • примусове повернення з країни.

Що важливо для українців

Як зазначив Зварич, нові підходи мають на меті розмежувати тих, хто дійсно потребує захисту, і тих, хто порушує правила.

Паралельно обговорюються й можливості для українців легше перейти від тимчасового захисту до довгострокового проживання.

Дипломат також наголосив: дискусії в ЄС щодо обмежень для окремих категорій біженців, зокрема чоловіків призовного віку, більше пов’язані з внутрішньою політикою окремих держав і не спрямовані безпосередньо проти українців.

Нагадаємо, громадянам України, які наразі перебувають у сусідній Польщі, необхідно оновити персональні дані в реєстрі PESEL. Українці, які цього не зроблять, можуть втратити права, пов’язані з тимчасовим захистом у країні.

