Тимчасовий захист переглядають: одна з країн ЄС посилює правила для українців
У ЄС планують переглянути правила для українців із тимчасовим захистом. Йдеться про чіткіші умови перебування та можливе посилення контролю за їх дотриманням.
У Чехії планують уточнити умови перебування для українців із тимчасовим захистом. Йдеться не про масові обмеження, а про посилення контролю та чіткіші правила.
Про це повідомив посол України в Чехії Василь Зварич в інтерв’ю “Главком”.
Які зміни обговорюють
За словами дипломата, ініціативи є частиною ширшої тенденції в Європі — перехід до більш структурованої міграційної політики.
Серед можливих нововведень:
скорочення дозволеного часу перебування за межами Чехія — із нинішніх 90 днів до приблизно одного місяця;
посилення контролю за дотриманням умов тимчасового захисту.
Водночас підкреслюється: більшість українців, які працюють, сплачують податки та дотримуються законів, не відчують суттєвих змін.
Яка відповідальність за порушення
У разі недотримання правил можуть застосовувати жорсткіші заходи:
анулювання документів;
скасування статусу тимчасового захисту;
примусове повернення з країни.
Що важливо для українців
Як зазначив Зварич, нові підходи мають на меті розмежувати тих, хто дійсно потребує захисту, і тих, хто порушує правила.
Паралельно обговорюються й можливості для українців легше перейти від тимчасового захисту до довгострокового проживання.
Дипломат також наголосив: дискусії в ЄС щодо обмежень для окремих категорій біженців, зокрема чоловіків призовного віку, більше пов’язані з внутрішньою політикою окремих держав і не спрямовані безпосередньо проти українців.
Нагадаємо, громадянам України, які наразі перебувають у сусідній Польщі, необхідно оновити персональні дані в реєстрі PESEL. Українці, які цього не зроблять, можуть втратити права, пов’язані з тимчасовим захистом у країні.