Тимчасовий захист українців у Чехії треба "негайно скасувати": спікер парламенту зробив різку заяву

Томіо Окамура / © Getty Images

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Спікер Палати депутатів Чехії та лідер партії SPD Томіо Окамура заявив, що у разі можливості “негайно” скасував би тимчасовий захист для українців, які поїхали до Чехії від російської війни.

Про це повідомляє чеське видання Ceske Noviny.

«Якби це залежало від мене, я б негайно скасував тимчасовий захист», — заявив Окамура.

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За його словами, українських біженців у Чехії “занадто багато”, а громадяни нібито скаржаться. Політик також заявив, що українці мають залишити Чехію не пізніше завершення війни в Україні.

На ці слова різко відреагував голова опозиційної партії ODS Мартін Купка. Він назвав заяву Окамури обурливою та зазначив, що вона підтверджує оцінки тих, хто вважає лідера SPD “торговим фашистом”.

Купка також нагадав, що близько 400 тисяч українських біженців у Чехії, серед іншого, дають країні підстави для винятку з міграційного пакту ЄС щодо перерозподілу мігрантів.

Водночас він визнав, що ODS може підтримати окремі заходи щодо посилення правил перебування українських біженців, зокрема у питаннях соціальних виплат або технічного стану автомобілів з українською реєстрацією.

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Коментуючи заяви Окамури про нібито зловживання соціальною допомогою, Купка зазначив, що навіть за даними міністерства таких випадків ідеться про десятки. При цьому близько 175 тисяч із приблизно 400 тисяч українських біженців у Чехії працюють, а значна частина решти — це діти.

Окамура також заявив, що його уряд не дозволить легалізувати нелегальних мігрантів відповідно до міграційного пакту ЄС. За його словами, Чехія може бути оштрафована Євросоюзом, а в разі рішення про внески Прага нібито подасть позов проти Єврокомісії.

Українці виїжджають до Чехії через повномасштабну російську агресію, яку режим Володимира Путіна розпочав понад чотири роки тому. Станом на лютий 2026 року в Чехії було зареєстровано понад 398 тисяч громадян України з тимчасовим захистом. За даними МВС Чехії, приблизно 6 тисяч людей щомісяця продовжують прибувати з України.

Чехія прийняла найбільшу кількість українських біженців на душу населення серед країн ЄС. Тимчасовий захист дає українцям доступ до державного медичного страхування, освіти та ринку праці.

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Скандальні заяви Окамури: останні новини

Томіо Окамура і раніше відзначався різкими антиукраїнськими заявами та діями. У своїй новорічній промові він виступив проти надання Україні зброї для протидії російській агресії та назвав українську владу “хунтою”.

Посол України у Чехії Василь Зварич тоді заявив, що такі слова є особистою позицією Окамури, сформованою, ймовірно, під впливом російської пропаганди.

«Образливі та сповнені ненависті заяви Томіо Окамури на адресу України та українців, озвучені сьогодні у його новорічній промові, ми розцінюємо як його особисту позицію, сформовану, очевидно, під впливом російської пропаганди», — зазначив дипломат.

Зварич наголосив, що подібні висловлювання щодо українців і демократично обраного керівництва України є “негідними й абсолютно неприйнятними”.

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Крім того, після обрання спікером Палати депутатів Чехії Окамура демонстративно долучився до зняття українського прапора з будівлі парламенту. На опублікованому відео він тримав драбину та заявив: «Чеська Республіка на першому місці».

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