Тимчасовий захист українців у ЄС після 2027 року під питанням: що готує Єврокомісія

Європейський Союз переглядає попереднє рішення про припинення дії Директиви про тимчасовий захист для українців у березні 2027 року. Наразі в Брюсселі тривають дискусії щодо реформування цього статусу та його можливого продовження у зміненому вигляді.

Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на власні джерела серед європейських дипломатів та посадовців.

Що буде з тимчасовим захистом для українців

Попри ухвалену в червні 2025 року рекомендацію поступово згортати тимчасовий захист, українцям виявилося складно перейти на звичайні дозволи на проживання (через роботу чи навчання). Головними перешкодами стали занадто високі вимоги до зарплат та бюрократичні труднощі. Через це кількість людей, які змінили статус за останні пів року, залишається дуже низькою.

Єврокомісар із внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер зазначив, що через війну в Україні ЄС потребує нового плану дій після 2027 року.

«Тимчасовий захист — як і випливає з назви — є тимчасовим захистом, тож нам потрібний наступний план і після березня 2027 року», — заявив Бруннер.

Можливі обмеження та нові критерії

За даними джерел, Єврокомісія готує нову пропозицію, яку планують представити у травні. Розглядаються варіанти звуження категорій осіб, які матимуть право на захист. Зокрема, дискусії точаться навколо двох критеріїв:

Регіон походження: можливість визнання певних областей України (зокрема західних) безпечними для повернення.

Відношення до мобілізації: обговорюється обмеження захисту для чоловіків призовного віку.

Прикладом для таких змін слугують ініціативи країн, що не входять до ЄС або мають автономію в міграційних питаннях. Так, Швейцарія вже визнала сім західних областей України безпечними, а Норвегія з березня 2026 року обмежила прийом чоловіків віком 18–60 років.

Читайте також Українські біженці масово виїжджають із однієї з країн ЄС

Юристи зазначають, що обмеження захисту для чоловіків може бути оскаржене в європейських судах як дискримінаційне та таке, що порушує право на відмову від військової служби з міркувань совісті.

Крім того, існує ризик, що запровадження складних процедур перевірки того, хто підпадає під захист, нівелює головну мету Директиви — швидке надання прихистку без надмірного навантаження на адміністративну систему ЄС.

Питання довгострокового перебування

Наразі в ЄС немає згоди щодо надання українцям права на довготривалий дозвіл на проживання після п’яти років перебування. Як пояснила спецпосланниця ЄС Ілва Йогансон, роки під тимчасовим захистом не зараховуються для отримання постійних документів. Проти такої ініціативи виступають як окремі країни-члени, так і українська влада, зацікавлена в поверненні громадян після завершення бойових дій.

Остаточне рішення щодо долі тимчасового захисту після березня 2027 року країни ЄС мають затвердити кваліфікованою більшістю голосів після представлення травневої пропозиції Єврокомісії.

Нагадаємо, Євросоюз розглядає варіант подовження дії тимчасового захисту для українських біженців ще на один рік. Такий варіант обговорюється водночас із його повним скасуванням після березня 2027 року.

Раніше ми писали, щоб залишитися на постійне проживання у Фінляндії після закінчення дії тимчасового захисту, українці повинні знайти роботу будь-якою ціною.

До слова, Австрія офіційно визначила головний правовий механізм для українців, які планують залишитися в країні після завершення дії тимчасового захисту.