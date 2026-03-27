Українські біженці в Європі

Євросоюз розглядає варіант продовження дії тимчасового захисту для українських біженців ще на один рік . Такий варіант обговорюється водночас із його повним скасуванням після березня 2027 року.

Про це повідомляє «ЄП» з посиланням на власні джерела в Брюсселі.

Співрозмовники видання стверджують, що Єврокомісія проводить консультації з державами-членами щодо можливих варіантів нового легального статусу для українських біженців, коли дія тимчасового захисту закінчиться.

До кінця травня повинна бути сформована конкретна пропозиція, яку офіційно розглянуть представники держав-членів у Брюсселі.

Розглядаються всі можливі варіанти — від переведення українських громадян на загальні умови отримання дозволів на проживання в державах ЄС до створення нового спецстатусу для українських біженців.

Обговорюється також продовження дії тимчасового захисту ще на рік, до березня 2028 року, беручи до уваги той факт, що війна в Україні досі триває.

Як відомо, директива про тимчасовий захист набула чинності в березні 2022 року. Цей документ надав мільйонам українських біженців від війни доступ до низки прав у ЄС, не перевантажуючи при цьому систему надання притулку.

Дія директиви неодноразово продовжувалася, наразі її кінцевим терміном було оголошено 4 березня 2027 року.

Українські біженці в Європі — останні новини

