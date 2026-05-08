Тимчасовий захист закінчується: експертка пояснила, як українцям легалізуватися в Європі

Українські біженці можуть отримати статус ПМЖ в деяких країнах ЄС після закінчення війни

З огляду на те, що європейський прихисток має свої часові межі, українським біженцям за кордоном необхідно заздалегідь потурбуватися про зміну свого статусу на постійний, знайшовши офіційну роботу або вступивши до місцевих навчальних закладів.

Про легальні шляхи для довгострокового проживання в Європі та ключові вимоги до шукачів громадянства розповіла юристка з питань міграційного права Єлизавета Мазур в коментарі для «Київ 24».

Потреба «заземлитися» та отримати сталі документи

Юристка наголошує, що українцям зараз критично важливо сфокусуватися на легалізації у країнах свого проживання. Інший варіант — обрати нову державу, де можна безпечно і надійно «заземлитися» за допомогою сталих документів. Для цього мігрантам необхідно мати постійну адресу реєстрації, перебувати на офіційному обліку з працевлаштування або ж мати підтверджений статус студента європейського вишу із пропискою в гуртожитку.

Експертка підкреслює один надзвичайно важливий нюанс: статус тимчасового захисту за своєю юридичною природою взагалі не є міграційним статусом. Це лише тимчасовий інструмент порятунку, тому покладатися виключно на нього в довгостроковій перспективі — вкрай ризиковано.

Хто дозволяє зарахувати час прихистку для громадянства

Попри загальну суворість європейських правил, деякі держави все ж пішли назустріч українцям і дозволили зараховувати час перебування під тимчасовим захистом як стаж для отримання постійного місця проживання (ПМЖ) чи навіть громадянства. За словами юристки, наразі до переліку таких країн входять Португалія, Німеччина та Іспанія.

Щоб претендувати на паспорт цих держав, біженцям потрібно дотриматися кількох чітких умов. Насамперед йдеться про п’ять років проживання в країні (з умовою перебування там не менше пів року щороку). Наступним обов’язковим кроком є успішне складання комплексного іспиту для іноземців.

«Слід скласти натуралізаційний тест. Це історія, конституція і мова на рівні В1-В2. Кожна країна по-своєму визначає цей рівень, але в більшості це все ж таки В1», — резюмувала Єлизавета Мазур.

Нагадаємо, українці, які проживають у Польщі, можуть претендувати на зміну свого статусу та оформлення карти побиту CUKR, однак для цього необхідно виконати низку обов’язкових умов. Насамперед йдеться про безперервне перебування зі статусом PESEL UKR щонайменше протягом 365 днів.

