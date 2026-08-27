«Типовий почерк російського ГРУ»: розвідка США розкрила деталі дрона в аеропорту Німеччині

FPV-дрон

Реклама

Вибуховий безпілотник, який на початку серпня знайшли поруч з українським вантажним літаком в аеропорту Лейпцига, міг бути пов’язаний із російським Головним розвідувальним управлінням.

Про це ABC News повідомило джерело в американській розвідці.

Реклама

Американський чиновник, який знайомий із матеріалами розслідування ймовірної диверсійної операції, розповів, що фахівці звернули увагу як на вибухову речовину, встановлену на безпілотнику, так і на конструкцію самого пристрою.

Реклама

За його словами, ці характеристики є «типовими» для пристроїв, які використовує російське ГРУ.

Водночас оцінка американської сторони була зроблена не самостійно. За інформацією ABC News, висновки щодо можливого російського сліду Вашингтон формував спільно з німецькими службами безпеки та розвідки.

У Росії такі звинувачення відкидають. Служба зовнішньої розвідки РФ заявила, що німецькі політики та європейські ЗМІ нібито «відразу ж» дійшли «неоднозначного висновку» щодо причетності Росії, «навіть не дочекавшись попередніх результатів розслідування».

Сам безпілотник виявили 4 серпня на території аеропорту. За даними німецьких посадовців, він був оснащений вибухівкою та детонатором. Через небезпечну знахідку роботу аеропорту тимчасово призупинили.

Реклама

Для знешкодження пристрою сапери використали спеціального робота. У підсумку вибуху вдалося уникнути.

Як встановили американські розвідники, дрон не вибухнув через те, що його детонатор був вимкнений.

Інцидент викликав серйозне занепокоєння німецької влади. Міністр внутрішніх справ Німеччини тоді назвав появу безпілотника з вибухівкою в аеропорту «новим сценарієм загрози».

За його словами, операція зі знешкодження пристрою вимагала «високого рівня технічної експертизи».

Реклама

Лейпциг-Галле є важливим логістичним вузлом, зокрема для перевезень, пов’язаних із підтримкою України. Після інциденту німецькі слідчі почали перевіряти версію цілеспрямованої диверсії.

Наразі розслідування триває. Федеральна поліція Німеччини відмовилася розкривати додаткові подробиці.

«У зв’язку з триваючим розслідуванням подальші коментарі не передбачаються».

Раніше повідомлялося, що безпілотник із вибухівкою, який виявили на території німецького аеропорту Лейпциг-Галле, ймовірно, має російське походження.

Ми раніше інформували, що у невдалій атаці на український вантажний літак в аеропорту Лейпцига, ймовірно, було задіяно більше безпілотників, ніж вважалося спочатку.

Новини партнерів

Новини партнерів