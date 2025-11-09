ТСН у соціальних мережах

Світ
62
1 хв

Тисяча Трампа: президент США пообіцяв роздати американцям по $2 тис.

Трамп анонсував свою «єПідтримку» на $2000 із грошей від імпортних тарифів.

Дмитро Гулійчук
Президент США обіцяє громадянам $2000 "дивідендів" від імпортних мит

Президент США обіцяє громадянам $2000 «дивідендів» від імпортних мит / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв кожному американцю, окрім тих має високий рівень доходу, виплатити по $2 тисячі.

Про це глава Білого дому написав у соцмережі Truth Social.

За його словами, виплати будуть виділені з грошей, отриманих завдяки введеним ним імпортним митам.

«Ті, хто виступає проти мит, — дурні! Ми тепер найбільш багата і шанована країна у світі, з практично нульовою інфляцією і рекордною ціною акцій на фондовому ринку. Пенсійні накопичення 401 тис. — найвищі за всю історію. Ми отримуємо трильйони доларів і скоро почнемо виплачувати наш величезний борг — 37 трильйонів доларів. Рекордні інвестиції в США, заводи та фабрики зростають по всій країні», — написав Трамп.

Тому він пообіцяв виплатити дивіденди у розмірі щонайменше $2 тисяч на людину кожному, «не враховуючи людей з високим рівнем доходу». Про яку саме суму доходу йдеться, Трамп не уточнив.

У соцмережах жартують, що Трамп «вкрав» ідею в українського президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 25 жовтня 2024 року президент Володимир Зеленський анонсував програму «єПідтримка» — про тисячу гривень на людину. Можливістю отримати 1000 гривень допомоги минулого року скористалися 14,4 млн громадян.

Днями президент Зеленський анонсував нову програму підтримки — безкоштовний проїзд залізницею для всіх українців на відстань 3000 км територією держави.

