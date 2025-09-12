Протести в Братиславі / Фото: Tomáš Benedikovič

Реклама

Тисячі людей протестували у столиці Словаччини Братиславі проти проросійської політики прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це пише німецьке видання Zeit.

Демонстранти також критикували заплановані урядом заходи жорсткої економії та скандали, зокрема розкрадання коштів ЄС та зустріч Фіцо з lbrnfnjhjv Росії Володимиром Путіним у Китаї.

Реклама

«Ганьба, ганьба… З нас досить Фіцо», — скандував натовп у центрі Братислави.

Алойз Гліна, організатор від опозиційної партії «Свобода і солідарність», заявив: «Це лише початок. Ми повинні їх зупинити».

Зазначимо, раніше Фіцо заявив, що підтримає новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії лише за умови, що Словаччина отримає гарантії щодо постачання енергоносіїв. Після зустрічі з президентом Європейської ради Антоніу Костою він сказав: «Як голова уряду, я не підтримуватиму черговий пакет санкцій, доки Європейська комісія не представить реалістичних пропозицій». Він також закликав до вжиття заходів щодо вирішення проблеми зростання цін на енергоносії.

Фіцо додав, що Словаччина вже тимчасово заблокувала 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії в липні, щоб отримати гарантії щодо постачання енергоносіїв. Однак зрештою припинила свій опір, незважаючи на «розпливчасті зобов’язання з боку Європейської комісії».

Реклама

Словацький премʼєр та його трипартійний коаліційний уряд неодноразово зазнавали критики всередині країни протягом останніх місяців через тісні зв’язки з росіянами, адже він неодноразово прислуговував Путіну та закликав до «нормалізаціʼ відносин з РФ»