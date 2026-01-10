Тисячі людей залишилися без світла через пожежі – подробиці

Пожежа / © скрін з відео

На південному сході Австралії тривають масштабні лісові пожежі, які вже знищили сотні будівель, випалили сотні тисяч гектарів територій та призвели до масових відключень електроенергії.

Про це передає агенція Reuters.

Як повідомляють австралійські служби надзвичайних ситуацій, з середини тижня в штаті Вікторія в умовах сильної спеки вогонь охопив понад 300 тисяч гектарів лісів і сільськогосподарських угідь. Станом на суботу в регіоні продовжували палати щонайменше десять великих осередків займання.

До гасіння пожеж залучено тисячі рятувальників і пожежників. Попри зусилля екстрених служб, стихія завдала значних збитків: зруйновано понад 130 будівель, серед яких житлові будинки, господарські споруди та об’єкти аграрної інфраструктури. Близько 38 тисяч домогосподарств і підприємств залишилися без електропостачання.

Влада Вікторії називає поточні пожежі наймасштабнішими для штату з часів так званого «Чорного літа» 2019–2020 років, коли вогонь знищив територію, співмірну з площею Туреччини, і забрав життя 33 людей.

Прем’єр-міністр штату Вікторія Джасінта Аллан заявила, що рятувальні служби працюють у посиленому режимі та намагаються взяти пожежі під контроль там, де це дозволяють погодні умови. За її словами, ситуація залишається вкрай складною, а ризики поширення вогню зберігаються.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі попередив про «надзвичайно небезпечні» погодні умови, які сприяють поширенню пожеж. Значну частину штату Вікторія офіційно оголошено зоною стихійного лиха.

Глава уряду висловив підтримку мешканцям постраждалих регіонів, наголосивши, що федеральна влада координує дії з місцевими адміністраціями та екстреними службами.

Особливо потужна пожежа зафіксована поблизу міста Лонгвуд, приблизно за 110 кілометрів на північ від Мельбурна. Там вогонь випалив близько 130 тисяч гектарів територій, знищив десятки будівель, виноградники та сільськогосподарські землі.

У зв’язку з загрозою життю мешканців десятки населених пунктів у зоні пожеж були евакуйовані. Також тимчасово закрито національні парки, кемпінги та туристичні зони.

Синоптики попереджають, що хвиля екстремальної спеки охопила значні райони Вікторії та Нового Південного Уельсу. У деяких регіонах температура повітря перевищує +45°C, що значно ускладнює боротьбу з вогнем.

У Сіднеї, столиці Нового Південного Уельсу, температура повітря піднялася до 42,2°C, що більш ніж на 17 градусів перевищує середні січневі показники. Метеорологи зазначають, що такі погодні умови значно підвищують ризик виникнення нових осередків пожеж по всій країні.

