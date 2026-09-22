Тисячі рейсів під загрозою через одну помилку: що сталося в аеропортах США

Аеропорт США (ілюстративне фото) / © iStock

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Випадково пошкоджений оптоволоконний кабель спричинив масштабні перебої в роботі одразу кількох великих аеропортів США. Тисячі рейсів затримали або скасували, а пасажирам у деяких випадках довелося чекати до семи годин.

Про це йдеться в матеріалі Daily Mail.

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Проблеми виникли після того, як будівельна бригада Amtrak під час робіт у Нью-Джерсі випадково перерізала оптоволоконний кабель Verizon.

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За словами керівника Федерального управління цивільної авіації США (FAA) Браяна Бедфорда, пошкодження сталося десь між Нью-Брансвіком і Ньюарком.

Через збій тимчасово обмежили польоти до аеропортів Ньюарк Ліберті, Тетерборо, Філадельфії та імені Джона Кеннеді. Проблеми також торкнулися аеропортів Ла-Гуардія у Нью-Йорку та Логан у Бостоні.

В аеропорту Ньюарк тимчасово скасували внутрішні рейси United Airlines.

За даними FAA, середні затримки становили від 45 хвилин до п’яти годин, однак у деяких аеропортах очікування сягало майже семи годин.

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Лише у Ньюарку затримали або скасували понад тисячу рейсів. Загалом у США зафіксували майже 6000 затримок і близько 1000 скасованих рейсів.

Чому збій став таким масштабним

Після пошкодження основної лінії зв’язку авіаційні служби спробували перейти на резервний канал. Однак з’ясувалося, що резервний оптоволоконний кабель також був пошкоджений.

«Коли ми переключилися на резервний канал, виявили, що резервне оптоволокно обірване», — розповів Бедфорд.

За його словами, ремонт міг тривати близько 13 годин.

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FAA вирішило не відновлювати повноцінний прийом літаків у постраждалих аеропортах, доки служба не переконається, що повітряний простір є безпечним.

Міністр транспорту США Шон Даффі пізніше повідомив, що лінії зв’язку відремонтували і робота аеропортів на північному сході країни поступово відновлюється.

Водночас він попередив, що для усунення накопичених затримок знадобиться певний час.

Інцидент стався у день прибуття до Нью-Йорка близько 130 світових лідерів і десятків міністрів на щорічні заходи високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

Даффі заявив, що ситуація вкотре продемонструвала необхідність модернізації застарілої авіаційної інфраструктури США та додаткового фінансування, щоб уникнути подібних масштабних збоїв у майбутньому.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що фраза, яку 62-річна полька назвала жартом, запустила перевірку в аеропорту й коштувала їй 500 злотих.

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