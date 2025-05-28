Тисячі українських біженців не хочуть покидати одну з країн ЄС

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Понад 10 тисяч українських біженців у Швеції підписали петицію з вимогою більше не повертатися додому. Вони також вимагають, серед іншого, спростити перевезення їхніх родичів до цієї країни ЄС.

Про це повідомляє шведське видання Dagens Nyheter з посиланням на заяву Христини Гевчук, голови організації «RefugeeHope UA&SE».

«Ми, українці, не просто просимо захисту, а пропонуємо натомість свою відданість, свої знання та свою роботу», — йдеться у заяві.

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Серед вимог — можливість отримання постійного або довгострокового дозволу на проживання без необхідності виїзду з країни, спрощення правил зміни статусу на робочу або студентську візу та легше возз’єднання сімей — навіть для новостворених сімей у Швеції.

Передумовою цієї петиції стала директива ЄС про масову міграцію, яка була запроваджена як тимчасове надзвичайне рішення у березні 2022 року та продовжена до 4 березня 2026 року. Що буде далі, досі незрозуміло.

Громадські організації, що стоять за цим списком вимог, також хочуть, щоб час, проведений згідно з Директивою про масове переміщення, враховувався як легальне проживання в майбутніх судових процесах, а також щоб були усунені відмінності у розподілі персональних ідентифікаційних номерів між різними групами українців.

У заяві наголошується, що багато українських біженців зараз працюють, сплачують податки та мають дітей, які навчаються у шведських школах, і тому повернення було б «втратою дому вдруге».

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«Швеція стала нашим другим домом. Тепер ми просимо шведських політиків: не втрачаймо цей дім знову», — пояснила позицію українських біженців Христина Гевчук.

Шведський уряд поки що не прокоментував вимоги та не представив жодного довгострокового рішення. Водночас, кілька країн ЄС, зокрема Німеччина та Чехія, вже почали запроваджувати зміни, які дозволяють українцям залишатися довше — те, що неурядові організації тепер хочуть бачити і у Швеції.

Нагадаємо, кількість українських біженців в Європі, які працюють, постійно зростає. Якщо в перший рік повномасштабної війни таких було не більше 10%, то найближчим часом кількість зайнятих на роботі українців в ЄС перевищить 50%.