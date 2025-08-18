Тисячі українців у Британії можуть залишитися без житла: що відомо

Українські біженці (ілюстративне фото) / © Getty Images

Понад 300 мільйонів фунтів стерлінгів, виділених на допомогу українським біженцям, так і не дійшли до адресатів. Тоді як тисячі українців у Великій Британії ризикують втратити житло. Понад третина виділених коштів залишаються невикористаними. Хоча з моменту повномасштабного вторгнення Росії минуло понад три роки.

Про це пише The Guardian.

Головна проблема полягає в бюрократичних перешкодах, з якими стикаються українці при спробі орендувати житло. За даними Британського Червоного Хреста, понад 6400 українських сімей можуть зіткнутися з безпритульністю цього року. Українські біженці частіше стикаються з цією проблемою, ніж британці.

За словами Бальджит Ніджхар з організації «Допомога біженцям в Україні», місцеві ради мають значні кошти, але біженці не можуть отримати до них доступ. На тимчасове та приватне житло було витрачено лише 22 мільйони та 15 мільйонів фунтів відповідно. Експертка закликає уряд встановити чіткі цілі для витрат і прискорити процес допомоги.

Водночас, доктор Кріш Кандія з фонду Sanctuary Foundation високо оцінює щедрість британців, але наголошує на важливості гарантувати гідні умови життя для всіх українців.

У Міністерстві житлово-комунального господарства пояснюють, що кошти виділяються поступово, а не одноразово. А місцеві ради самі вирішують, як їх розподіляти. Оскільки вони найкраще знають потреби своїх громад.

