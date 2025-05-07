Дональд Трамп / © Associated Press

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Адміністрація президента США Дональда Трампа на початку 2025 року звернулася із закликом до уряду України прийняти на свою територію невстановлену кількість осіб, депортованих із США, які є громадянами третіх країн.

Про це пише Washingtonpost.

Згідно з документами, які потрапили до видання, пропозиція була передана наприкінці січня високопоставленим американським дипломатом. У ньому йшлося про розміщення іноземних громадян на території України, незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії та відсутність працюючих аеропортів через постійні ракетні обстріли.

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Проаналізувавши документи, журналісти зазначають, що представник української сторони поінформував посольство США, що уряд надасть відповідь після формування своєї позиції. Якою була реакція офіційного Києва, в документах не йдеться.

Подібні пропозиції були також надіслані й іншим країнам. За інформацією видання, Україна не приймала жодного з іноземців, депортованих із США, і немає підстав вважати, що Київ розглядав цю ініціативу всерйоз.

Двоє українських чиновників на умовах анонімності наголосили, що питання не обговорювалося на рівні уряду. За словами одного з них, йому нічого не відомо про будь-які політичні вимоги США з цього питання.

У заяві Держдепартаменту наголошується, що «постійна взаємодія з іноземними урядами» є «ключовою для протидії незаконній міграції та захисту американських кордонів». У той же час відомство переадресувало запити щодо змісту пропозиції Україні до Міністерства національної безпеки США (DHS), яке не надало коментарів.

Видання також звертає увагу, що «ще до виборів 2024 року Трамп неодноразово висловлював готовність використовувати залежність України від американської військової допомоги для тиску на Київ. Після його вступу на посаду у січні 2025 року відповідна риторика посилилася».

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що головною загрозою для країни є не Володимир Путін, а мігранти, наркобарони та інші кримінальні елементи, які незаконно перетинають кордон.