Тиск Трампа на Росію: американці висловили думку в опитуванні

Економічний тиск на державу-агресорку підтримують як прихильники республіканців, так і демократи.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Більшість американців підтримують запровадження санкцій проти торговельних партнерів Росії як спосіб тиску на Москву, щоб вона припинила війну в Україні.

Про це свідчить нове опитування Reuters/Ipsos, опубліковане в середу, 27 серпня.

Триденне опитування, яке завершилося в неділю, показало, що 62 відсотки респондентів підтримують запровадження санкцій проти торговельних партнерів Росії.

Близько 76% опитаних республіканців заявили, що підтримують санкції проти торговельних партнерів Росії як спосіб зупинити війну. Підтримку такої стратегії президента США висловили також більшість демократів — 58%.

Опитування Reuters/Ipsos було проведене серед 1022 американців по всій країні і має похибку в три відсоткові пункти для всіх респондентів. Для республіканців і демократів похибка становить шість відсоткових пунктів.

Останніми тижнями Дональд Трамп вів активну дипломатичну діяльність, зустрівшись з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці, але досі не зміг припинити конфлікт, що є метою, яку він обіцяв досягти з першого дня свого перебування на посаді.

Водночас президент США уже запровадив вторинні санкції у вигляді 25% тарифу на Індію за те, що вона продовжує купувати російську нафту — основне джерело фінансування війни Кремля в Україні.

Трамп також погрожував запровадити високі тарифи на Китай, найбільшого покупця російської нафти, а також на Туреччину, Об’єднані Арабські Емірати та інші країни, які торгують з Росією, щоб посилити тиск на Москву та змусити її погодитися на припинення вогню.

Нагадаємо, у неділю, 24 серпня, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Білий дім не виключає запровадження нових санкцій проти Росії з метою тиску на президента Володимира Путіна щодо припинення війни в Україні.

Президент Дональд Трамп згодом заявив, що має намір організувати зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним, щоб якнайшвидше завершити війну. Трамп підкреслив, що США будуть використовувати економічні санкції, щоб досягти цієї мети.

У понеділок, 25 серпня, американський президент застеріг, що Росія може зазнати «дуже серйозних наслідків», якщо не припинить війну в Україні. Він заявив журналістам в Овальному кабінеті, що готовий «дуже рішуче втрутитися», якщо угода про припинення бойових дій не буде досягнута протягом найближчих двох тижнів.

