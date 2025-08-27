- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 144
- Час на прочитання
- 2 хв
Тиск Трампа на Росію: американці висловили думку в опитуванні
Економічний тиск на державу-агресорку підтримують як прихильники республіканців, так і демократи.
Більшість американців підтримують запровадження санкцій проти торговельних партнерів Росії як спосіб тиску на Москву, щоб вона припинила війну в Україні.
Про це свідчить нове опитування Reuters/Ipsos, опубліковане в середу, 27 серпня.
Триденне опитування, яке завершилося в неділю, показало, що 62 відсотки респондентів підтримують запровадження санкцій проти торговельних партнерів Росії.
Близько 76% опитаних республіканців заявили, що підтримують санкції проти торговельних партнерів Росії як спосіб зупинити війну. Підтримку такої стратегії президента США висловили також більшість демократів — 58%.
Опитування Reuters/Ipsos було проведене серед 1022 американців по всій країні і має похибку в три відсоткові пункти для всіх респондентів. Для республіканців і демократів похибка становить шість відсоткових пунктів.
Останніми тижнями Дональд Трамп вів активну дипломатичну діяльність, зустрівшись з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці, але досі не зміг припинити конфлікт, що є метою, яку він обіцяв досягти з першого дня свого перебування на посаді.
Водночас президент США уже запровадив вторинні санкції у вигляді 25% тарифу на Індію за те, що вона продовжує купувати російську нафту — основне джерело фінансування війни Кремля в Україні.
Трамп також погрожував запровадити високі тарифи на Китай, найбільшого покупця російської нафти, а також на Туреччину, Об’єднані Арабські Емірати та інші країни, які торгують з Росією, щоб посилити тиск на Москву та змусити її погодитися на припинення вогню.
Нагадаємо, у неділю, 24 серпня, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Білий дім не виключає запровадження нових санкцій проти Росії з метою тиску на президента Володимира Путіна щодо припинення війни в Україні.
Президент Дональд Трамп згодом заявив, що має намір організувати зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним, щоб якнайшвидше завершити війну. Трамп підкреслив, що США будуть використовувати економічні санкції, щоб досягти цієї мети.
У понеділок, 25 серпня, американський президент застеріг, що Росія може зазнати «дуже серйозних наслідків», якщо не припинить війну в Україні. Він заявив журналістам в Овальному кабінеті, що готовий «дуже рішуче втрутитися», якщо угода про припинення бойових дій не буде досягнута протягом найближчих двох тижнів.