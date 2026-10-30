«Тисніть на Росію, а не на Україну»: улюблена газета вийшла з закликом до влади США

Дональд Трамп / © Associated Press

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Три організації зі США, які підтримують Україну, використали сторінки консервативного видання The New York Post, щоб закликати Вашингтон змінити підхід до тиску в межах війни Росії проти України.

Про це у Facebook повідомив колишній журналіст «Голосу Америки» та медіарадник американського фонду Razom for Ukraine Остап Яриш.

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До ініціативи долучилися Razom for Ukraine, American Coalition for Ukraine і Nova Ukraine. Видання The New York Post нерідко називають «улюбленою газетою Трампа», оскільки його читацька аудиторія та редакційна позиція орієнтовані, зокрема, на консервативних американців.

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У рекламному матеріалі використали цитату спецпосланця президента США Стіва Віткоффа, яку він адресував російському диктатору Володимиру Путіну під час зустрічі в Санкт-Петербурзі:

«Ви гуманіст, сер, і я віддаю вам шану за це».

Видання NYP з закликом до влади США

Після цього автори реклами нагадали про російський удар по житловому будинку в Запоріжжі, який стався за кілька днів до згаданої зустрічі. Тоді загинули 17 людей, серед них — мати й дитина, які трималися за руки. Світлину їхніх рук також розмістили на газетній шпальті.

Головний меседж рекламного звернення сформулювали коротко: «Тисніть на Росію, а не на Україну».

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Остап Яриш наголосив, що The New York Post читають у республіканських політичних колах Вашингтона та Нью-Йорка. Тому, на його думку, важливо доносити до американської аудиторії інформацію про наслідки російської агресії та відповідальність Москви за загибель українців.

Він також згадав про евакуаційну операцію в окупованих Олешках і закликав американців не забувати, хто стоїть за численними жертвами війни в Україні.

«Їхня кров на руках Путіна та росіян. Щоб покласти край цій війні, США мають тиснути на Росію, а не на Україну», — підсумував Яриш.

Раніше повідомлялося, що зближення з адміністрацією Дональда Трампа може підштовхнути Кремль до подальшої ескалації війни проти України.

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Ми раніше інформували, що жовтень був вдалим для російського диктатора Путіна, адже дизельна угода з адміністрацією Трампа послабила санкції США, а обмеження роботи систем Starlink і Starshield тимчасово пригальмували операції українських дронів.

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