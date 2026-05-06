Тижнями сидить у бункері та уникає резиденцій: чому Путін раптово перетворився на "крота"

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Російський диктатор Володимир Путін настільки боїться за власне життя, що тижнями не вилазить із підземного бункера в Краснодарському краї. На тлі атак безпілотників та ліквідації топ-генерала Кремль масово стягує системи ППО до резиденцій диктатора.

Про це пише Independent.

За даними телеканалу CNN, диктатор настільки стурбований власною безпекою, що проводить по кілька тижнів поспіль у підземному бункері.

Реклама

Доступ до президента РФ максимально обмежено. Його тілоохоронці, кухарі та фотографи зобов’язані проходити ретельні перевірки, перш ніж наблизитися до нього. Персоналу суворо заборонено користуватися особистими телефонами — замість цього їх змушують використовувати спеціальні пристрої без доступу до інтернету.

Згідно з розвідувальними даними, Путін припинив відвідувати свої резиденції в Московській та Новгородській областях (зокрема на Валдаї). Це сталося після непідтверджених заяв про те, що Україна нібито намагалася здійснити напад на його особисту резиденцію на Новгородщині. Американська розвідка тоді встановила, що об’єкт не був ціллю, а Київ категорично спростував ці звинувачення.

Інститут вивчення війни (ISW) також повідомив, що виявив підтвердження посилення заходів безпеки щодо Путіна та високопосадовців РФ.

«У ході війни було скоєно безліч убивств і замахів на російських високопосадовців, деякі з яких приписуються Україні, що може змусити Путіна турбуватися про свою безпеку і безпеку інших високопоставлених осіб», — йдеться у зведенні аналітиків.

Реклама

В ISW зафіксували, що в період з травня 2023 року по грудень 2025 року російська влада суттєво збільшила кількість зенітних ракетних комплексів малої та середньої дальності, включно з системами «Панцир-С1» та С-400, поблизу резиденцій Путіна на Валдаї та біля «Москва-Сіті».

Експерти нагадують, що Україна нарощує дальність та інтенсивність ударів безпілотниками, зокрема згадуючи удар по Москві 4 травня, внаслідок якого була пошкоджена вежа «Мосфільму».

Ще однією причиною паніки в Кремлі стало вбивство високопоставленого генерала Фаніла Сарварова у грудні. Він загинув внаслідок підриву бомби, закладеної під його автомобіль. Ця подія викликала розкол та хвилю взаємних звинувачень всередині адміністрації Путіна.

За наявними даними, після спеціальної наради у грудні 2025 року Путін вніс поправки до правил Федеральної служби охорони (ФСО), аби гарантувати безпеку 10 найвищих генералів.

Реклама

Що кажуть в Кремлі

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков фактично підтвердив посилення охорони, пославшись на так звану «терористичну загрозу» та недавні успіхи українських дальніх ударів.

«Звичайно, на тлі цієї терористичної загрози вживаються всі заходи для мінімізації небезпеки», — прямо заявив Пєсков.

Водночас, за даними російських джерел, на які посилається ISW, регулярні відключення інтернету в Москві безпосередньо пов’язані з новими заходами безпеки навколо Путіна та спробами захиститися від атак безпілотників.

Путін панічно боїться бунту — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 4 травня дрони атакували Москву . Сталося це за кілька днів до параду на 9 Травня. Мер столиці Сергій Собянін підтвердив інцидент. За його словами, безпілотник влучив у будівлю в районі вулиці Мосфільмовської. Водночас російське Міноборони відзвітувало, що їхня ППО нібито збила 117 безпілотників над регіонами РФ.

Реклама

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський натякнув, що українські дрони можуть завітати на парад до Москви. Він наголосив, що на параді 9 травня не буде військового обладнання. Це, наголосив український лідер, «показує, що вони вже не настільки сильні, як раніше».

Новини партнерів