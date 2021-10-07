У 15-ту річницю вбивства Анни Політковської збіг термін давності у справі, замовників досі не знайшли

У 15-ту річницю вбивства Анни Політковської збіг термін давності у справі, замовників досі не знайшли

7 жовтня 2006 року журналістку застрелили в ліфті її будинку в центрі Москви.

7 жовтня 2021 року збіг термін давності у справі про вбивство російської журналістки Анни Політковської, яка жорстко критикувала режим президента Росії Володимира Путіна.

Як зазначає видання "Новая газета", де працювала Політковська, таким чином, замовники злочину, імена яких слідство досі не назвало, офіційно уникнули відповідальності.

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"Слідство тягнуло до цієї дати, як могло, адже замовник – це політика. І, судячи з усього, велика політика", – написав заступник головного редактора газети Сергій Соколов.

Незважаючи на це, редакція видання має намір домагатися поновлення слідства у справі про вбивство Політковської і розкриття імені замовника.

Діти вбитої журналістки також як і раніше розраховують, що замовника злочину встановлять, пише російський "Інтерфакс".

"Слідство триває і людину, яку замовила це вбивство, повинні знайти. І діти Анни Політковської, і Нова газета, як вони неодноразово заявляли, будуть задоволені результатами розслідування і будуть вважати злочин розкритим тільки тоді, коли буде встановлено замовника. До цього не можна говорити про те, що справа розкрита, про те, що розслідування було проведено ефективно, і що були встановлені всі фігуранти", - зазначила адвокатка Анна Ставицька.

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За її словами, термін слідства і термін давності притягнення особи до кримінальної відповідальності - це два різних юридичних поняття. Термін слідства вже продовжений до 7 січня 2022 року, про це прийшло відповідне повідомлення.

Своєю чергою речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що влада не коментує і не хоче коментувати роботу слідства у цій справі.

"Всім добре відомо, що багато злочинів - особливо замовні - дуже складні в розкритті, і найчастіше на розкриття цих злочинів йдуть багато і багато років. Звичайно ж, нам всім хотілося б, щоб винуватці цього злочину, виконавці і замовники були встановлені і понесли покарання", - сказав він.

Нагадаємо:

Журналістку Анну Політковську, яка гостро критикувала політику російського лідера Володимира Путіна, застрелили у під'їзді її будинку в Москві 7 жовтня 2006 року.

7 жовтня 2006 року. У червні 2014 року Московський міський суд виніс обвинувальний вирок п'ятьом причетним до злочину. Безпосереднього виконавця вбивства Рустама Махмудова та організатора Лом-Алі Гайтукаєва засудили до довічного ув'язнення. Їхні спільники Джебраїл Махмудов і його брат Ібрагім, а також Сергій Хаджикурбанов отримали 14, 12 і 20 років колонії суворого режиму відповідно.

до злочину. Безпосереднього виконавця вбивства Рустама Махмудова та організатора Лом-Алі Гайтукаєва засудили до довічного ув'язнення. Їхні спільники Джебраїл Махмудов і його брат Ібрагім, а також Сергій Хаджикурбанов отримали 14, 12 і 20 років колонії суворого режиму відповідно. У 2018 році Європейський суд з прав людини ухвалив рішення, що російська влада повинна виплатити родичам вбитої журналістки Анни Політковської компенсацію моральної шкоди у розмірі 20 тисяч євро. Страсбурзький суд визнав, що Росія порушила статтю Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод.

Суд у справі Політковської буде закритим

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