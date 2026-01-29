У 19-річного сина Трампа виявилася подруга з Росії

Беррон Трамп / © Associated Press

Торік 19-річний син американського президента Беррон Трамп телефонував до поліції Лондона, щоб врятувати від насильства свою подругу-росіянку, яка живе у столиці Великої Британії.

Про це стало відомо на засіданні суду, яке відбулося в Лондоні, у справі 22-річного Матвія Румянцева, звинуваченого в побитті дівчини, повідомляє The Times.

У матеріалах судової справи небагато інформації про жертву насильства, яка виявилася подругою сина президента США.

Дівчина, особу якої не розкривають, нещодавно їздила до США, щоб відвідати свою сім’ю, та жила в кількох країнах, зокрема в Росії.

Під час дзвінка за номером екстреної служби Беррон Трамп вказав адресу, на яку потрібно було вислати наряд поліції, та повідомив, що познайомився з жертвою насильства в соціальних мережах. Поліції він повідомив, що «дуже близький» з нею.

Сама подія, яку розглядали на суді, відбулася ще 18 січня 2025 року. Беррон Трамп телефонував до своєї подруги, але довго не міг з нею зв’язатися. Як виявилося, вона перебувала у квартирі Матвія Румянцева, розпиваючи з ним спиртне.

У своїх свідченнях, які було оголошено на суді, Беррон Трамп повідомив, що коли нарешті зв’язався з подругою через відеомесенджер FaceTime, йому «відповів чоловік без сорочки з темним волоссям».

Потім, за його словами, камера переключилася на жертву, яка лежала на підлозі, плакала та щось кричала російською. Зв’язок тривав 5–7 секунд.

Звертаючись до оператора екстреної служби з проханням викликати поліцію, Беррон сказав: «Її дуже сильно б’ють».

На відеозаписі з натільної камери поліцейського, який демонструвався під час судового засідання, жертва насильства назвалася «подругою Беррона Трампа, сина Дональда Трампа».

На суді також повідомили, що Румянцев не вперше поводився агресивно через ревнощі. Зокрема, в листопаді 2024 року він «розлютився», дізнавшись, що дівчина використала слово sweetheart (можна перекласти як «милий», «кошеня» тощо) у повідомленні Беррону.

На суді громадянин Росії Матвій Румянцев був визнаний винним у завдаванні тілесних ушкоджень та перешкоджанні правосуддю. Міру покарання йому буде обрано в березні.

Нагадаємо, в контексті загарбницьких планів президента США Дональда Трампа щодо Гренландії в соцмережах раніше обговорювали можливість одруження його сина Беррона з данською принцесою Ізабеллою, посагом якої був би цей острів.