У 20 разів смертоносніша, ніж COVID-19: світ готується до нової пандемії через загадкову "хворобу Х"

За прогнозами ВООЗ, невідома хвороба є у 20 разів небезпечнішою, ніж коронавірус.

Світ може зіткнутися із новою пандемією, яка буде більш смертоносною, ніж коронавірус через появу загадкової "хвороби Х".

Про це йдеться в анонсі на сайті економічного форуму.

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На Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який пройде з 15 до 19 січня, обговорять можливе виникнення пандемії через нову маловивчену хворобу. Захід запланований на 17 січня.

"З огляду на нові попередження Всесвітньої організації охорони здоров’я про те, що невідома "хвороба X" може призвести до 20 разів більшої кількості смертельних випадків, ніж пандемія коронавірусу, які нові зусилля потрібні, щоб підготувати системи охорони здоров’я до численних майбутніх викликів", - йдеться у повідомленні.

Із доповіддю виступатимуть міжнародні експерти, зокрема голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус. Фахівці збираються обговорити потенційні ризики та заходи протидії у боротьбі із новою хворобою.

Додамо, що, відповідно до термінології ВООЗ, х вороба X - найменування теоретичного невідомого патогену, здатного викликати епідемію або пандемію. Термін був ухвалений у лютому 2018 року для переліку патогенів та захворювань, що вимагають термінової розробки ліків або способів лікування.

Нагадаємо, ВООЗ заявила про зростання захворюваності на COVID-19 у світі.

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