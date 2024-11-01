У 28 років померла блогерка із кістками, що "ламалися, як скло" – фото, подробиці

Вона померла внаслідок падіння.
Панамська інфлюєнсерка з кістками, що "ламалися, як скло", померла в лікарні у віці 28 років.
Про це повідомляє Need To Know.
Аніта Корреа померла внаслідок "ускладнень" після нещасного випадку, що стався у неї вдома, за словами її сім'ї. Як повідомляється, 27 жовтня вона випала з колісного крісла і вдарилася головою.
Через три дні вона померла в лікарні.
Корреа все життя страждала на недосконалий остеогенез, більш відомого як хвороба крихких кісток. Цей стан є частиною групи генетичних захворювань, які призводять до того, що кістки легко ламаються.
На початку цього року блогерка пережила серйозне падіння, яке потребувало тривалого фізіотерапевтичного лікування. Тоді вона зламала стегно, куприк і декілька ребер.
25 жовтня Корреа поділилася своїм останнім дописом в Instagram зі своїми 137 000 підписниками. На відео вона бере участь в одному з останніх сеансів фізіотерапії.
Вона написала: "Дівчинка-терапевт. Я все ще відновлююся після переломів, ці 6 місяців були присвячені як відновленню мого психічного здоров'я, так і фізичного, були дуже погані часи і дуже хороші часи. Ми продовжуємо, тому що це маленьке тіло ніколи не здасться".
На жаль, тіло Корреа не змогло оговтатися від травми голови, отриманої під час останнього падіння. Вона провела декілька днів, борючись за своє життя в Мадридській лікарні імені доктора Арнульфо Аріаса в Панамі.
Корреа, яка вивчала право в Університеті Санта-Марія-ла-Антігуа, працювала на радіо, а потім стала творцем контенту в Instagram і TikTok. Вона проводила кампанію проти дискримінації, на яку, за її словами, страждала все життя через свій стан. Її історія надихнула багатьох подолати свої бар'єри і йти до своєї мрії, попри будь-які фізичні перешкоди.
Нагадаємо, мама стрибнула у Ніагарський водоспад із 9-річним сином та 5-місячною донькою. Усі троє загинули.
Читайте також: