У 28 років померла блогерка із кістками, що "ламалися, як скло" – фото, подробиці

Панамська інфлюєнсерка з кістками, що "ламалися, як скло", померла в лікарні у віці 28 років.

Про це повідомляє Need To Know.

Аніта Корреа померла внаслідок "ускладнень" після нещасного випадку, що стався у неї вдома, за словами її сім'ї. Як повідомляється, 27 жовтня вона випала з колісного крісла і вдарилася головою.

Через три дні вона померла в лікарні.

Аніта Корреа / Фото: Jam Press

Корреа все життя страждала на недосконалий остеогенез, більш відомого як хвороба крихких кісток. Цей стан є частиною групи генетичних захворювань, які призводять до того, що кістки легко ламаються.

На початку цього року блогерка пережила серйозне падіння, яке потребувало тривалого фізіотерапевтичного лікування. Тоді вона зламала стегно, куприк і декілька ребер.

25 жовтня Корреа поділилася своїм останнім дописом в Instagram зі своїми 137 000 підписниками. На відео вона бере участь в одному з останніх сеансів фізіотерапії.

Вона написала: "Дівчинка-терапевт. Я все ще відновлююся після переломів, ці 6 місяців були присвячені як відновленню мого психічного здоров'я, так і фізичного, були дуже погані часи і дуже хороші часи. Ми продовжуємо, тому що це маленьке тіло ніколи не здасться".

Аніта Корреа / Фото: Jam Press

На жаль, тіло Корреа не змогло оговтатися від травми голови, отриманої під час останнього падіння. Вона провела декілька днів, борючись за своє життя в Мадридській лікарні імені доктора Арнульфо Аріаса в Панамі.

Корреа, яка вивчала право в Університеті Санта-Марія-ла-Антігуа, працювала на радіо, а потім стала творцем контенту в Instagram і TikTok. Вона проводила кампанію проти дискримінації, на яку, за її словами, страждала все життя через свій стан. Її історія надихнула багатьох подолати свої бар'єри і йти до своєї мрії, попри будь-які фізичні перешкоди.

Аніта Корреа / Фото: Jam Press

Нагадаємо, мама стрибнула у Ніагарський водоспад із 9-річним сином та 5-місячною донькою. Усі троє загинули.

Читайте також: