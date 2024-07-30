У 34-річну жінку в ліжку влучив метеорит: подія назавжди змінила її життя

У США в 34-річну жінку, яка спала у своєму ліжку, раптово влучив метеорит. Американка отримала незначні травми, які не загрожували їй, проте це назавжди змінило її життя.

Про це пише польське видання onet.pl.

На жінку впав метеорит, поки вона спала

Подія сталась ще 30 листопада 1954 року. Кілька мешканців міста Сілакуга, штат Алабама, повідомили місцевій владі про яскраву смугу в небі. Вони говорили про яскраве червоне світло, за яким слідував шлейф диму. Дехто припустив, що це могла бути авіакатастрофа, а інші вважали, що, можливо, ракета з Радянського Союзу увійшла в повітряний простір США. Виявилося, що це був метеорит віком 4,5 мільярди років.

34-річна Енн Годжес незадовго до цього разом з чоловіком винайняла будинок у містечку Оук-Гроув, розташованому неподалік від Сілакуги. Цікаво, що через дорогу знаходився кінотеатр під відкритим небом, на якому висіла неонова вивіска із зображенням комети, що падає з неба. Жінка вирішила подрімати після обіду. О 14:46 її життя змінилося назавжди.

Коли місіс Годжес лежала на дивані, вкрита ковдрою, метеорит пробив стелю і вдарив її в ліву частину тіла. Уламок вагою 3,8 кг пролетів крізь стелю, відскочив від радіоприймача, а потім влучив у сплячу жінку. Це була частина більшого каменя; другий уламок впав у полі за кілька кілометрів від неї.

Мати Енн, яка перебувала в іншій кімнаті, почула крик дочки і швидко побігла на допомогу. Після влучання метеориту будинок наповнився пилом, але коли він осів, жінки помітили камінь і величезний синець на тілі Годжес. Викликали поліцію і пожежників. Звістка про падіння метеорита швидко облетіла всю округу. Коли Юджин Годжес повернувся з роботи, біля його будинку вже зібралася велика група людей.

"У неї був великий синець на стегні. Її відвезли в лікарню, але не тому, що вона була настільки сильно поранена, що її потрібно було госпіталізувати, а тому, що вона була дуже засмучена всією цією подією. Вона була дуже нервовою людиною, і їй не подобався весь цей розголос і всі люди навколо неї. Метеорит пролетів через дах і відскочив від радіоприймача, що зменшило силу удару. Якби вона лежала ближче до радіо, то могла б отримати перелом ноги або хребта. Це, ймовірно, не вбило б її, але завдало б їй набагато більшої шкоди", - сказала у коментарі Business Insider Мері Бет Прондзінскі, менеджерка колекцій Музею природничої історії Алабами.

Енн Годжес та поліція оглядають місце падіння метеорита. Фото: University of Alabama Museums, Tuscaloosa, Alabama

Проблеми жінки на цьому не закінчились

Проте на цьому проблеми жінки не закінчились. Друга частина метеорита впала за кілька кілометрів від неї на поле, що належало Джуліусу Кемпісу МакКінні. Фермер зумів продати свою знахідку і заробив достатньо грошей, щоб купити новий будинок і машину. Місіс Годжесу не так пощастило.

Поліція конфіскувала уламок, який влучив у жінку. У той час країна перебувала в розпалі холодної війни, і непізнані літаючі об'єкти були питанням національної безпеки. Згодом, фахівці підтвердили, що це дійсно лише метеорит.

Годжеси розпочали боротьбу за повернення метеорита.

"Судовий позов - єдиний спосіб повернути його назад. Думаю, Бог призначив його для мене. Зрештою, він влучив у мене", - говорила тоді жінка.

Вона пред'явила свої претензії на шматок космічного каменю домовласниці Берді Гай, яка вважала, що космічний об'єкт повинен бути відданий їй як власниці землі, на яку він впав. Крім того, Гай вимагала від Годжесів відремонтувати дах. З останнього питання було досягнуто згоди після року судових баталій.

Енн Годжес врешті-решт повернула метеорит, але інтерес до справи вщух. Раніше жінка отримувала сотні листів, у тому числі від шкіл і дітей. Через два роки після аварії жінка продала камінь Музею природничої історії Алабами за суму в 220 разів меншу, ніж пропонували приватні покупці.

Життя Енн Годжес 30 листопада 1954 року змінилося, але не на краще. Жінка не розбагатіла, а натомість у неї з'явилися симптоми посттравматичного стресового розладу, а її сором'язливість перетворилася на соціальну тривожність.

Жінка також розлучилась із чоловіком в 1964 році. Після цього Енн помістили в будинок для літніх людей, де вона померла 10 вересня 1972 року від ниркової недостатності у віці всього 52 років.

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