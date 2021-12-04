У 38-річного американця з хронічним нежитем у носі виявили зуб

Лікарі видалили зуб.

Протягом кількох років 38-річний житель Нью-Йорка страждав від утрудненого дихання через праву ніздрю. Чоловік вирішив виправити цю проблему лише через кілька років після її появи.

Про це пише Gizmodo.

У результаті обстеження лікарі виявили в жителя Нью-Йорка викривлену перегородку носа та "кісткову білу масу, яка стирчала з дна ніздрі".

Після аналізу за допомогою комп'ютерної томографії лікарі точно визначили, що ця маса є зубом, який росте там, де його не повинно бути. Це був ектопічний зуб, і вони можуть виникнути з різних причин.

За допомогою хірургічного втручання чоловікові видалили зуб завдовжки 14 мм.

За словами лікарів, такі ектопічні зуби з'являються дуже рідко, таке може статися від 0,1% до 1% людей. Але найчастіше такі зуби залишаються в ротовій порожнині і їх нескладно помітити. І дуже рідко може виникнути перевернутий зуб, який може проникнути в носову порожнину.

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Нагадаємо, в Єгипті лікарі вилучили кнопковий телефон зі шлунку чоловіка. Пацієнт зізнався лікарям, що проковтнув пристрій шість місяців назад і соромився звернутися за допомогою, хоча весь цей час страждав від болю.

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