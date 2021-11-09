У 4-річної дівчинки після вживання кислих льодяників утворилася дірка на язиці (фото)

Стоматологи попереджають, що солодощі з високим рівнем кислотності можуть бути дуже небезпечними для маленьких дітей.

У чотирирічної дівчинки з Мельбурна, Австралія, залишився сильний опік язика після вживання кислих цукерок.

Про це пише Metro.

Також читайте Жителю Дніпра продали солодощі з "начинкою": що виявив чоловік в цукерках

Дитина прокралася до шафки, коли її мама Кірсті працювала нагорі, і з’їла близько 10 цукерок, які характеризуються як "надзвичайно кислі". Віллоу Райт пригадує, що після того, як поласувала цукерками свого старшого брата, "відчула, як її шкіра злізла".

У дитини з’явилася пекуча реакція у роті і вона в сльозах побігла до матері. Кірсті зателефонувала до свого місцевого терапевта, і їй сказали, що вона нічим не зможе зарадити - реакція зникне за кілька днів.

"Я розплакалася, бо дуже хвилювалася. Я ніколи цього не бачила", - сказала вона 9news , пояснивши момент, коли побачила опік своєї дитини.

Стоматологи ж попереджають, що кислі солодощі з високим рівнем кислотності можуть бути дуже небезпечними для маленьких дітей. Такі цукерки, як з'їла дитина, продаються в США та Австралії і містять чотири різні типи кислоти: аскорбінова, лимонна, молочна і яблучна.

На їхній обгортці є попередження про те, що їх не можна їсти дітям до чотирьох років, а вживання кількох шматочків протягом короткого проміжку часу "може викликати тимчасове роздратування".

"Продукти з таким рівнем кислоти або PH можуть викликати хімічні опіки щік і язика. Ми бачимо багато травм і пошкоджень, які можна завдати зубам і яснам від кислих льодяників", - сказав Джонатан Тео з Австралійської стоматологічної асоціації.

Виробник цукерок, своєю чергою, заявив, що інгредієнти, які використовуються в солодощах, схвалені Асоціацією харчових продуктів і ліків США (FDA) для використання в харчових продуктах і за " нормального вживання споживачі без проблем насолоджуються ними".

"Щоб забезпечити веселу й приємну їжу, на кожній упаковці надруковано добровільну заяву, яка попереджає, що цукерки надзвичайно кислі та можуть викликати роздратування для чутливих ротів і язика", - повідомили у компанії.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання