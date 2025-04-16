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ТСН у соціальних мережах

Джордж Белл

Джордж Белл / © Jam Press

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
256
Час на прочитання
1 хв
Джордж Белл

У 67 років помер найвищий чоловік США — фото, подробиці

Джордж Белл знявся в «Американській історії жахів».

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

Один із найвищих людей у світі, якого називали «лагідним велетнем», помер у віці 67 років. Джордж Белл мав приголомшливий зріст 2,34 м.

Він не досяг свого повного зросту до 20 років і, як вважають, у нього був діагноз гігантизм, повідомляє Need To Know.

Однак хвороба, яка спричиняє надмірне вироблення гормонів росту, не завадила йому в житті.

Він продовжив працювати в правоохоронних органах і грав у баскетбол у коледжі, перш ніж стати професіоналом.

2007 року він потрапив до Книги рекордів Гіннеса як «найвищий чоловік в Америці».

Крім того, він також знімався в серіалі «Американська історія жахів: Шоу виродків», де з’явився в образі самого себе.

Хоча раніше він розповідав, що має проблеми з тим, щоб поміститися в автомобілі, знайти одяг і спати в ліжку, він навчився сприймати їх такими, якими вони є, і не дозволяти їм псувати життя.

Джордж Белл / © Jam Press

Джордж Белл / © Jam Press

Джордж, який виріс у Портсмуті, штат Північна Кароліна, США, помер 19 березня 2025 року в оточенні друзів і сім’ї в своєму будинку в Даремі, штат Північна Кароліна.

Причина його смерті наразі невідома.

Джордж Белл / © Jam Press

Джордж Белл / © Jam Press

Нагадаємо, не так давно Книга рекордів Гіннеса поділилася історією найвищої жінки, яка коли-небудь жила. Навіть через 43 роки після смерті рекорд найвищої жінки в історії залишається непобитим.

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Дата публікації
Кількість переглядів
256
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