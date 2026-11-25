Біженка порівняла ціни на б’юті послуги в Німеччині та Україні і шокувала цифрами / © pixabay.com

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Українська біженка Людмила Русіна, яка зараз мешкає у Німеччині, порівняла вартість б’юті-послуг в Україні та за кордоном і розповіла, які процедури виявилися для неї найбільш витратними.

Своїми враженнями Людмила поділилися у відео на платформі Tik-Tok.

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За словами жінки, догляд за собою у Німеччині коштує в рази дорожче, ніж на батьківщині. Нещодавно вона побувала в Києві, де відвідала кілька салонів, після чого змогла наочно оцінити різницю в цінах на популярні послуги.

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«Доглянута жінка в Німеччині — розкіш, а не базовий мінімум, як в Україні. Місяць тому я була в Києві і, звісно, пробіглася там по процедурах. Тож тепер можу порівняти. Перша в моєму списку — лазерна епіляція, за яку в Києві я заплатила всього 20 євро. Саме за головні «жіночі зони» і ноги на додачу. Тут (у Німеччині — Ред.) така сама процедура, навіть із купою акцій, обійдеться у 150 євро, а це майже у вісім разів дорожче», — поділилася Людмила.

Суттєва різниця відчувається і в перукарських послугах. У звичайному мережевому салоні Києва стрижка обійшлася українці у 10 євро, тоді як у німецькому місті з населенням близько 200 тисяч мешканців мінімальна вартість такої послуги стартує від 50 євро.

Також жінка порівняла ціни на камуфляжний татуаж, який робила, щоб приховати післяопераційний шрам. Якщо в Україні ця процедура коштувала їй 20 євро, то в Німеччині за неї доведеться віддати щонайменше 150 євро.

Найменш відчутною різниця виявилася у вартості нігтьового сервісу.

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«За звичайний манікюр із гелевим покриттям я заплатила в Україні приблизно 20 євро. А в Німеччині такий коштує 40 євро, і це всього вдвічі дорожче. У порівнянні з епіляцією у вісім разів це вже й розкішшю не здається», — додала біженка.

Українці за кордоном — останні новини

Після завершення дії Директиви ЄС про тимчасовий захист українські біженці зможуть залишатися в Нідерландах ще три роки за перехідним дозволом. Їм також пропонуватимуть допомогу з поверненням додому або перехід на дозвіл на роботу чи навчання.

У Німеччині від 1 листопада посилили умови складання мовного іспиту DTZ — фінального етапу інтеграційних курсів, які відвідують і українські біженці. Тепер, якщо хоча б одну частину тесту виконано неналежно, весь іспит вважається нескладеним — через почастішання випадків шахрайства під час тестування.

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