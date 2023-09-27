У адміністрації Байдена відмовились коментувати можливу загибель командуючого Чорноморським флотом РФ

У Вашингтоні знають про відповідні повідомлення від України.

В адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байдена відмовились коментувати можливу загибель командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова.

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Таку позицію висловила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Вона зазначила, що у Вашингтоні знають про відповідні повідомленні від України.

На прохання журналістів прокоментувати позицію США щодо можливої загибелі командувача ЧФ Росії, вона заявила, що "ми бачили повідомлення, і, звісно, ми знаємо про відео".

Речниця Білого дому заявила, що підтвердити цю інформацію США не можуть, оскільки не було офіційних заяв.

"Але, очевидно, ми знаємо про повідомлення",- зазначила речниця Білого дому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Білому домі впевнені, що Україна збереже двопартійну підтримку у Конгресі.

Крім того, ми раніше інформували, що командування Сил спеціальних операцій ЗСУ відреагувало на "появу" командувача Чорноморського флоту РФ, адмірала Віктора Соколова, якого вважали загиблим, на нараді у Шойгу.

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