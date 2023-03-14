У Африці стався один із найсильніших штормів на південній півкулі: що відомо (фото і відео)

Негода в Африці спричинила повені і зсуви, деякі регіони залишилися без елктрики та зв'язку.

Тропічний шторм "Фредді" забрав життя понад сотні людей. Він стався у суботу, 11 березня, у Мозамбіку й Малаві, що на півдні Африки. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, цей шторм є одним із найсильніших, коли-небудь зафіксваних у південній півкулі.

Про це інформує агенція Reuters.

Негода накрила центральну частину Мозамбіку, зриваючи дахи з будівель і спричинивши повені навколо порту Келімане. Також проливні дощі вкликали зсуви в Малаві.

У деяких населених пунктах Мозамбіку зникло електропостачання та зв’язок. Через це про масштаби збитків і кількість жертв у країні точно не повідомляють. У Малаві через негоду загинули щонайменше 99 людей. Про це заявив комісар Департаменту з ліквідації наслідків стихійних лих Чарльз Калемба.

Через негоду в Африці загинули понад сто людей

Раніше ми повідомляли про негоду в Києві. Так, пізно ввечері 4 березня у столиці сталася перша весняна гроза разом із снігом і сильним вітром. Місцеві мешканці зафіксували атмосферні кадри незвичайної погоди.

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