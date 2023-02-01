У Австралії знайшли зниклу радіоактивну капсулу: "Ніби голку в сіні"

У Австралії знайшли крихітну радіоактивну капсулу, яку загубили минулого тижня під час транспортування.

Екстрені служби Австралії "буквально знайшли голку в сіні". Це сталося після того, як радіоактивну капсулу загубили під час транспортування маршрутом довжиною 1 400 км.

Про це пише ВВС.

Радіоактивна капсула діаметром 6 мм і довжиною 8 мм належить гірничодобувний гігант Rio Tinto. Вона містить невелику кількість цезію-137, який може спричинити пошкодження шкіри, опіки або променеву хворобу.

Капсула є частиною пристрою, що вимірює густину, який використовують у гірничодобувній промисловості. Він був на шахті Gudai-Darri компанії Rio Tinto у віддаленому регіоні Австралії Кімберлі.

Датчик перевозила субпідрядна компанія, яка забрала його з шахти 12 січня, аби перевезти на сховище в північно-східному передмісті Перта. Коли 25 січня його розпакували для перевірки, стало зрозуміло, що сам датчик розбитий, а радіоактивна капсула загубилася. Також не було одного з чотирьох болтів і гвинтів.

Австралійська влада припустила, що болти могли розкрутитися під час транспортування від вібрації на дорозі. Сама капсула, найімовірніше випала через щілини в корпусі та вантажівці.

Після втрати капсули одразу почалися її пошуки. Під час операції екстрена служба використовувала спеціальне обладнання, зокрема детектори радіації. Територія для пошуку була величезною, а шанси знайти її - майже нульовими.

Слід зазначити, що інцидент стався якраз у період, коли Rio Tinto намагається відновити свою репутацію в Австралії. У 2020 році Rio Tinto підірвала стародавні кам'яні укриття в ущелині Джуукан у Західній Австралії, щоб розширити шахту з видобутку залізної руди. Це спричинило гучні протести, які призвели до відставки кількох вищих керівників компанії.

А минулого року парламентське розслідування виявило, що на гірничодобувних підприємствах Австралії були поширені сексуальні домагання. До цього внутрішня перевірка в Rio Tinto виявила, що понад 20 жінок були зґвалтовані або зазнали спроб згвалтування протягом п'яти років.

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