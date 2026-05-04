У Австрії під багаттям вибухнув боєприпас часів війни: є поранені діти

Увечері 2 травня в регіоні Верхня Австрія стався інцидент за участю дитячої групи — під місцем для багаття здетонував невідомий вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на поліцію.

Подія сталася поблизу села Санкт-Освальд-бай-Фрайштадт, де часто проводять табори молодіжні організації. У момент вибуху там перебувала група дітей, які приїхали з іншої частини цього ж регіону.

Унаслідок вибуху поранення отримали п’ятеро дітей віком від 10 до 14 років. Їх госпіталізували до лікарні в місті Лінц.

Після інциденту правоохоронці обстежили територію і виявили ще один предмет із вибухівкою в сусідній ямі для багаття. Його ідентифікували як імовірний боєприпас часів війни. Для знешкодження викликали саперів.

Поліція розпочала розслідування, щоб встановити, як небезпечні предмети опинилися на території табору.

