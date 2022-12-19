У Азербайджані відкрили кримінальну справу та оголосили у розшук "експерта" з РФ, який закликав бомбити нафтову галузь країни

Генеральна прокуратура Азербайджану відкрила кримінальну справу та оголосили у міжнародний розшук експерта Центру військово-політичних досліджень Московського державного інституту міжнародних відносин Михайла Александрова після його скандальної заяви про те, ракетні удари по нафтовій галузі Азербайджану,, призведуть до зростання цін на нафту.

Про пишуть азербайджанські ЗМІ.

"19 грудня Генеральним прокурором порушено кримінальну справу стосовно Михайла Александрова за статтями 101.2 (відкриті заклики до розв'язання агресивної війни через засоби масової інформації), 214.2.3 (загрози вчинення терористичних актів із застосуванням вогнепальної зброї) та 283.2.2.2.2. національної ненависті чи ворожнечі з використанням службового становища) Кримінального кодексу Азербайджану", - йдеться у повідомленні.

За рішенням суду він оголошений у міжнародний розшук через канали Інтерполу, з обранням щодо нього запобіжного заходу у вигляді арешту.

Також повідомляється, що одночасно до компетентних органів низки держав-партнерів було направлено запити з метою забезпечення екстрадиції обвинуваченого у разі його в'їзду на територію цих країн.

Наразі тривають інтенсивні слідчі заходи. Генеральна прокуратура Азербайджанської Республіки заявляє, що заходи, передбачені законом, будуть вжиті у зв'язку з будь-якою провокаційною діяльністю, спрямованою проти національних інтересів, безпеки та територіальної цілісності країни.

Нагадаємо, Михайло Александров запропонував завдати ракетного удару по Азербайджану у відповідь на нафтове ембарго та встановлення стелі для цін на російську нафту. Таким звичним для Росії способом він запропонував варіант "усунення конкурентів на ринку нафти за допомогою російських ракет".

Обмеження цін на російську нафту

Країни Євросоюзу у п'ятницю, 2 грудня, погодили регульовану "стелю" цін на російську нафту, що поставляється морем, на рівні $60 за барель, у суботу рішення має затвердити Рада ЄС. Про аналогічні заходи заявили країни Групи семи (G7) та Австралія.

У Росії обурилися щодо такого рішення. Так, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не прийматиме "стелю" цін на нафту.

А постійний представник РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов заявив, що Росія нібито перестане постачати нафту до європейських країн на тлі обмеження цін на нафту.

Аби обходити нафтові санкції, запровадженні проти Росії через військову агресію, Кремль формує "тіньовий флот". Країна-агресорка купила понад 100 суден для її перевезення. Про це йдеться у матеріалі агентства Financial Times, посилаючись на оцінки судноплавного брокера Braemar та енергетичної консалтингової компанії Rystad.

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